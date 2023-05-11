В Тюмени назревает дефицит ветеринарных препаратов

12 мая 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Для многих иностранных медикаментов до сих пор нет полных отечественных аналогов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Тюменские фермеры ожидают начала дефицита ветеринарных препаратов, которые раньше поставляли в Россию западные компании. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU аграрий, занимающийся разведением мясного скота. «Боимся дефицита, потому что есть препараты, которые ввозят до сих пор в Россию, а есть такие, которые поставлять перестали. Наши отечественные лаборатории до сих пор таких же эффективных аналогов не создали. Лептоспироз, другие инфекции, профилактика лейкоза — для многого раньше применяли европейские препараты, теперь придется искать что-то российское», — пояснил URA.RU источник. Известно, что разработкой ветеринарных препаратов для сельского хозяйства занимаются несколько российских лабораторий. Для многих западных препаратов уже разработаны заменители, однако есть медикаменты, которые пока заместить на отечественном рынке не удается. Это касается, например, таких препаратов, как американский «Фарошур» или «Амоксикел» бельгийского производства. Ранее URA.RU рассказало о том, что дефицит ветеринарных препаратов в Тюменской области назревает уже несколько месяцев. В частности, Россельхознадзор периодически налагает запрет на партии иностранных медикаментов для животных.

Тюменские фермеры ожидают начала дефицита ветеринарных препаратов, которые раньше поставляли в Россию западные компании. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU аграрий, занимающийся разведением мясного скота. «Боимся дефицита, потому что есть препараты, которые ввозят до сих пор в Россию, а есть такие, которые поставлять перестали. Наши отечественные лаборатории до сих пор таких же эффективных аналогов не создали. Лептоспироз, другие инфекции, профилактика лейкоза — для многого раньше применяли европейские препараты, теперь придется искать что-то российское», — пояснил URA.RU источник. Известно, что разработкой ветеринарных препаратов для сельского хозяйства занимаются несколько российских лабораторий. Для многих западных препаратов уже разработаны заменители, однако есть медикаменты, которые пока заместить на отечественном рынке не удается. Это касается, например, таких препаратов, как американский «Фарошур» или «Амоксикел» бельгийского производства. Ранее URA.RU рассказало о том, что дефицит ветеринарных препаратов в Тюменской области назревает уже несколько месяцев. В частности, Россельхознадзор периодически налагает запрет на партии иностранных медикаментов для животных.