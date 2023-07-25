Глава города из ЛНР обратился к губернатору Шумкову. Видео

26 июля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Чиновник из ЛНР поблагодарил Шумкова за помощь в разработке проекта благоустройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Козенко обратился к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Чиновник поблагодарил главу региона за помощь в разработке проекта благоустройства парка. Об этом сообщается в группе мэрии соцсети «ВКонтакте». «Сергей Козенко поблагодарил от себя лично и от всех жителей Краснодонского района губернатора Курганской области Вадима Шумкова, а также команду специалистов-экспертов, принявших непосредственное участие в разработке и координации проекта по благоустройству парка имени Молодой Гвардии в Краснодоне», — указано в сообщении. Данный проект победил на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области помогло подготовить проекты трех школ для ЛНР. Благодаря этой помощи Краснодонский район сможет получить финансирование из федерального бюджета для проведения капремонта соцобъектов.

Руководитель администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Козенко обратился к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Чиновник поблагодарил главу региона за помощь в разработке проекта благоустройства парка. Об этом сообщается в группе мэрии соцсети «ВКонтакте». «Сергей Козенко поблагодарил от себя лично и от всех жителей Краснодонского района губернатора Курганской области Вадима Шумкова, а также команду специалистов-экспертов, принявших непосредственное участие в разработке и координации проекта по благоустройству парка имени Молодой Гвардии в Краснодоне», — указано в сообщении. Данный проект победил на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области помогло подготовить проекты трех школ для ЛНР. Благодаря этой помощи Краснодонский район сможет получить финансирование из федерального бюджета для проведения капремонта соцобъектов.