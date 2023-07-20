20 июля 2023

Курганская область помогла подготовить проекты трех школ для ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, новая школа, школа, строительство школы, национальный проект, гимназия40
Специалисты из Кургана помогли разработать проекты школ для Краснодонского района в ЛНР Фото:

Специалисты из Кургана подготовили проекты трех школ для Луганской народной республики. Об этом сообщается в группе «Департамент образования Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Проекты школ №1, №4, №8 в Краснодоне подготовили специалисты „Кургангражданпроекта“. В составлении заявок приняли участие сотрудники департамента образования и науки Курганской области и департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в посте.

Уточняется, что благодаря этой помощи Краснодонский район получит финансирование из федерального бюджета для капитального ремонта трех школ. Курганцы помогли подшефному району ЛНР оформить заявки на участие в федеральном проекте «Модернизация школьных систем образования».

Ранее предприниматели из Курганской области передали 315 кубометров стройматериалов на восстановление домов, пострадавших от обстрелов в Донецкой и Луганской народных республиках. Данная информация была размещена на сайте реготделения партии «Единая Россия».

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Специалисты из Кургана подготовили проекты трех школ для Луганской народной республики. Об этом сообщается в группе «Департамент образования Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Проекты школ №1, №4, №8 в Краснодоне подготовили специалисты „Кургангражданпроекта“. В составлении заявок приняли участие сотрудники департамента образования и науки Курганской области и департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в посте. Уточняется, что благодаря этой помощи Краснодонский район получит финансирование из федерального бюджета для капитального ремонта трех школ. Курганцы помогли подшефному району ЛНР оформить заявки на участие в федеральном проекте «Модернизация школьных систем образования». Ранее предприниматели из Курганской области передали 315 кубометров стройматериалов на восстановление домов, пострадавших от обстрелов в Донецкой и Луганской народных республиках. Данная информация была размещена на сайте реготделения партии «Единая Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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