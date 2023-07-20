Курганская область помогла подготовить проекты трех школ для ЛНР

Специалисты из Кургана помогли разработать проекты школ для Краснодонского района в ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты из Кургана подготовили проекты трех школ для Луганской народной республики. Об этом сообщается в группе «Департамент образования Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Проекты школ №1, №4, №8 в Краснодоне подготовили специалисты „Кургангражданпроекта“. В составлении заявок приняли участие сотрудники департамента образования и науки Курганской области и департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в посте.

Уточняется, что благодаря этой помощи Краснодонский район получит финансирование из федерального бюджета для капитального ремонта трех школ. Курганцы помогли подшефному району ЛНР оформить заявки на участие в федеральном проекте «Модернизация школьных систем образования».

Ранее предприниматели из Курганской области передали 315 кубометров стройматериалов на восстановление домов, пострадавших от обстрелов в Донецкой и Луганской народных республиках. Данная информация была размещена на сайте реготделения партии «Единая Россия».