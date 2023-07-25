Проекты благоустройства из УрФО победили на профильном конкурсе

25 июля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Заявки от УрФО победили на конкурсе проектов благоустройства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» объявили победителей федерального конкурса лучших проектов развития комфортной городской среды 2023 года. В УрФО победителей оказалось 12. «Благодаря реализации проектов благоустройства сокращается разрыв между качеством жизни в небольших и крупных городах. Люди получают возможность жить и работать там, где они родились или нашли себя как профессионалы», — сказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. По его словам, развитие малых городов считается одной из наиболее приоритетных задач. Он считает, что власти должны обеспечить жителям таких городов все условия для комфортного проживания. В число победителей вошли три проекта из Свердловской области (Верхняя Пышма, Заречный и Верхняя Тура), три проекта из Челябинской области (Миасс, Троицк, Сатка), по одному проекту из Курганской области (Петухово), Тюменской области (Ишим), ХМАО (Лангепас) и ЯНАО (Губкинский). Кроме того, победителями стали два проекта для новых регионов (Краснодон, Волноваха). Всего от регионов УрФО на конкурс поступило 45 проектов.

На форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» объявили победителей федерального конкурса лучших проектов развития комфортной городской среды 2023 года. В УрФО победителей оказалось 12. «Благодаря реализации проектов благоустройства сокращается разрыв между качеством жизни в небольших и крупных городах. Люди получают возможность жить и работать там, где они родились или нашли себя как профессионалы», — сказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. По его словам, развитие малых городов считается одной из наиболее приоритетных задач. Он считает, что власти должны обеспечить жителям таких городов все условия для комфортного проживания. В число победителей вошли три проекта из Свердловской области (Верхняя Пышма, Заречный и Верхняя Тура), три проекта из Челябинской области (Миасс, Троицк, Сатка), по одному проекту из Курганской области (Петухово), Тюменской области (Ишим), ХМАО (Лангепас) и ЯНАО (Губкинский). Кроме того, победителями стали два проекта для новых регионов (Краснодон, Волноваха). Всего от регионов УрФО на конкурс поступило 45 проектов.