Для тюменцев бесплатно выступит Пелагея

Пелагея поздравит тюменцев с днем рождения области
Певица Пелагея (Пелагея Телегина) даст бесплатный концерт для тюменцев в честь дня рождения Тюменской области. Об этом URA.RU рассказала директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.
«20 августа, в рамках праздничной программы ко дню рождения области, на площади 400-летия Тюмени выступит певица Пелагея. Начало в 19:00», — рассказала URA.RU директор ТКТО Вероника Кирюшина.
Как ранее писало URA.RU, в День области в Тюмени также пройдет бесплатный концерт группы Иванушки International. Их выступление начнется на площади 400-летия Тюмени в 20:00 14 августа.
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