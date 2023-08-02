02 августа 2023

Для тюменцев бесплатно выступит Пелагея

Певица Пелагея выступит в Тюмени в честь дня рождения области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, пелагея, телегина пелагея
Пелагея поздравит тюменцев с днем рождения области Фото:

Певица Пелагея (Пелагея Телегина) даст бесплатный концерт для тюменцев в честь дня рождения Тюменской области. Об этом URA.RU рассказала директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.

«20 августа, в рамках праздничной программы ко дню рождения области, на площади 400-летия Тюмени выступит певица Пелагея. Начало в 19:00», — рассказала URA.RU директор ТКТО Вероника Кирюшина.

Как ранее писало URA.RU, в День области в Тюмени также пройдет бесплатный концерт группы Иванушки International. Их выступление начнется на площади 400-летия Тюмени в 20:00 14 августа.

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Певица Пелагея (Пелагея Телегина) даст бесплатный концерт для тюменцев в честь дня рождения Тюменской области. Об этом URA.RU рассказала директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина. «20 августа, в рамках праздничной программы ко дню рождения области, на площади 400-летия Тюмени выступит певица Пелагея. Начало в 19:00», — рассказала URA.RU директор ТКТО Вероника Кирюшина. Как ранее писало URA.RU, в День области в Тюмени также пройдет бесплатный концерт группы Иванушки International. Их выступление начнется на площади 400-летия Тюмени в 20:00 14 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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