Для тюменцев бесплатно выступит группа Иванушки International

26 июля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

В прошлом году музыканты также приезжали с бесплатным концертом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На День Тюменской области в региональной столице с бесплатным концертом приедет группа Иванушки International. Оплатит выступление музыкантов партнер мероприятия агентство недвижимости «Этажи», о чем рассказал глава компании Ильдар Хусаинов. «14 августа в понедельник день рождения Тюменской области! Компания Этажи была рождена в Тюмени, да и я тоже, причем в тот же день календаря, что и Тюменская область! Еще три года назад принял решение, что хотел бы сделать всем жителям какой-нибудь подарок в этот день! Но то пандемия, то международная обстановка не позволяла это сделать! И в этом году, надеюсь, уже ничего не отменится, поэтому сообщаю официально, что 14 августа на площади 400-летия Тюмени состоится концерт Группы Иванушки International!» — написал Хусаинов в своем telegram-канале. Он уточнил, что концерт будет проспонсирован «Этажами», а для тюменцев посещение абсолютно бесплатно. Глава компании также предложил закрепить такой подход в качестве традиции. «Предлагаю в нашем регионе заложить традицию, если и инвестируешь ресурсы, зовешь кого-то из артистов, то делаешь это для всех и бесплатно! Я думаю, так правильно и честно!» — заявил Хусаинов. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году «Иванушки» также приезжали с бесплатным концертом. Тогда крупный тюменский ресторанный холдинг решил вместе с тюменцами отпраздновать 30-летие компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На День Тюменской области в региональной столице с бесплатным концертом приедет группа Иванушки International. Оплатит выступление музыкантов партнер мероприятия агентство недвижимости «Этажи», о чем рассказал глава компании Ильдар Хусаинов. «14 августа в понедельник день рождения Тюменской области! Компания Этажи была рождена в Тюмени, да и я тоже, причем в тот же день календаря, что и Тюменская область! Еще три года назад принял решение, что хотел бы сделать всем жителям какой-нибудь подарок в этот день! Но то пандемия, то международная обстановка не позволяла это сделать! И в этом году, надеюсь, уже ничего не отменится, поэтому сообщаю официально, что 14 августа на площади 400-летия Тюмени состоится концерт Группы Иванушки International!» — написал Хусаинов в своем telegram-канале. Он уточнил, что концерт будет проспонсирован «Этажами», а для тюменцев посещение абсолютно бесплатно. Глава компании также предложил закрепить такой подход в качестве традиции. «Предлагаю в нашем регионе заложить традицию, если и инвестируешь ресурсы, зовешь кого-то из артистов, то делаешь это для всех и бесплатно! Я думаю, так правильно и честно!» — заявил Хусаинов. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году «Иванушки» также приезжали с бесплатным концертом. Тогда крупный тюменский ресторанный холдинг решил вместе с тюменцами отпраздновать 30-летие компании.