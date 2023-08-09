09 августа 2023

Доктор наук назвал опасные последствия смены погоды для жителей ЯНАО

Доктор наук Токарев: при пасмурной погоде страдают гипотоники
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, лето в городе, зонт от солнца, жара в городе
При ясной безоблачной погоде чаще страдают гипертоники Фото:

Во время переменчивой погоды здоровье жителей ЯНАО по-разному может на это реагировать: при пасмурной погоде страдают гипотоники, а при ясной чаще гипертоники. Особенно остро реагируют на температурные качели люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

«При пасмурной погоде часто страдают гипотоники: у них еще больше снижается сосудистый тонус, появляется тошнота, головокружение, в глазах мелькают „мушки“. При ясной безоблачной погоде чаще страдают гипертоники. У некоторых может появиться тяжесть и боль за грудиной, трудности с дыханием, частый пульс, головная боль, головокружение, тошнота, шум в ушах, рвота. Такие симптомы могут свидетельствовать серьезной опасности для здоровья», — поясняет доктор.

Из-за смены температуры воздуха резко меняется атмосферное давление. А если показатель меняется в большую или меньшую сторону всего на 10 мм рт. ст., работа организма может нарушаться. Особенно реагируют на температурные качели люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Достаточно часто бывают случаи, когда повышение артериального давления протекает без симптомов. Конечно, те, у кого есть высокий сердечно-сосудистый риск и повышенное артериальное давление, рискуют больше.

«Универсальных препаратов от метеозависимости не существует. Но чтобы избежать проблем, вызванных перепадами температуры следует одеваться по погоде, не перегреваться и не переохлаждаться. Контролировать артериальное давление, принимать назначенные врачом лекарства. Укреплять иммунитет и избегать простудных заболеваний. Один из важнейших способов борьбы с гипоксией — двигательная активность. Упражнения на свежем воздухе увеличивают потребление кислорода, улучшают легочную функцию, увеличивают общий кровоток», — подчеркнул Токарев.

Ранее URA.RU писало, почему жителям ЯНАО опасно переезжать на юг. По словам доктора, в жарких регионах у ямальцев появляется полярная отдышка или полярная депрессия.

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Во время переменчивой погоды здоровье жителей ЯНАО по-разному может на это реагировать: при пасмурной погоде страдают гипотоники, а при ясной чаще гипертоники. Особенно остро реагируют на температурные качели люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. «При пасмурной погоде часто страдают гипотоники: у них еще больше снижается сосудистый тонус, появляется тошнота, головокружение, в глазах мелькают „мушки“. При ясной безоблачной погоде чаще страдают гипертоники. У некоторых может появиться тяжесть и боль за грудиной, трудности с дыханием, частый пульс, головная боль, головокружение, тошнота, шум в ушах, рвота. Такие симптомы могут свидетельствовать серьезной опасности для здоровья», — поясняет доктор. Из-за смены температуры воздуха резко меняется атмосферное давление. А если показатель меняется в большую или меньшую сторону всего на 10 мм рт. ст., работа организма может нарушаться. Особенно реагируют на температурные качели люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Достаточно часто бывают случаи, когда повышение артериального давления протекает без симптомов. Конечно, те, у кого есть высокий сердечно-сосудистый риск и повышенное артериальное давление, рискуют больше. «Универсальных препаратов от метеозависимости не существует. Но чтобы избежать проблем, вызванных перепадами температуры следует одеваться по погоде, не перегреваться и не переохлаждаться. Контролировать артериальное давление, принимать назначенные врачом лекарства. Укреплять иммунитет и избегать простудных заболеваний. Один из важнейших способов борьбы с гипоксией — двигательная активность. Упражнения на свежем воздухе увеличивают потребление кислорода, улучшают легочную функцию, увеличивают общий кровоток», — подчеркнул Токарев. Ранее URA.RU писало, почему жителям ЯНАО опасно переезжать на юг. По словам доктора, в жарких регионах у ямальцев появляется полярная отдышка или полярная депрессия.
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