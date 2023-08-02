Доктор наук объяснил, почему жителям ЯНАО опасно переезжать на юг

Доктор наук Токарев: на юге у жителей ЯНАО появляется полярная отдышка или полярная депрессия

03 августа 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Полярная депрессия чаще всего возникает у женщин, которые ведут нездоровый образ жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU У жителей ЯНАО, которые десятки лет находились на Крайнем Севере, в организме формируется ряд специфических изменений. При переезде на юг у северян может появиться полярная отдышка или даже полярная депрессия, рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «За годы жизни в Арктике в полярных широтах в организме формируется ряд специфических изменений, позволяющих северянам легче адаптироваться к суровому климату. Есть данные, что у тех, кто имеет хронические заболевания и ведет нездоровый образ жизни на юге может появиться ряд патофизиологических особенностей: полярная отдышка, синдром полярного напряжения и даже полярная депрессия. Чаще всего она бывает у женщин, которые ведут нездоровый образ жизни. Показатели работы организма при этом меняются», — объяснил он в telegram-канале «Ямал здоров». У людей, которые прожили на севере десятки лет и решили переехать на юг, развивается не только акклиматизация, но и напряжение, и даже срыв адаптационных механизмов. В первую очередь в организме страдают слабые места, особенно у пожилых людей. Очень важно контролировать важнейшие показатели здоровья: глюкоза, холестерин, артериальное давление, показатели массы тела. Перед переездом и после рекомендуется пройти тщательное обследование. Ранее Сергей Токарев рассказывал, почему ямальцы плохо себя чувствуют на южных территориях. Это также происходит из-за сформированных особенностей организма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У жителей ЯНАО, которые десятки лет находились на Крайнем Севере, в организме формируется ряд специфических изменений. При переезде на юг у северян может появиться полярная отдышка или даже полярная депрессия, рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «За годы жизни в Арктике в полярных широтах в организме формируется ряд специфических изменений, позволяющих северянам легче адаптироваться к суровому климату. Есть данные, что у тех, кто имеет хронические заболевания и ведет нездоровый образ жизни на юге может появиться ряд патофизиологических особенностей: полярная отдышка, синдром полярного напряжения и даже полярная депрессия. Чаще всего она бывает у женщин, которые ведут нездоровый образ жизни. Показатели работы организма при этом меняются», — объяснил он в telegram-канале «Ямал здоров». У людей, которые прожили на севере десятки лет и решили переехать на юг, развивается не только акклиматизация, но и напряжение, и даже срыв адаптационных механизмов. В первую очередь в организме страдают слабые места, особенно у пожилых людей. Очень важно контролировать важнейшие показатели здоровья: глюкоза, холестерин, артериальное давление, показатели массы тела. Перед переездом и после рекомендуется пройти тщательное обследование. Ранее Сергей Токарев рассказывал, почему ямальцы плохо себя чувствуют на южных территориях. Это также происходит из-за сформированных особенностей организма.