10 августа 2023

Курганцу, который добил мужчину двумя выстрелами в шею, вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил курганцу 8 лет лишения свободы в колонии строго режима (архивное фото) Фото:

Жителю Сафакулевского округа (Курганская область), который добил мужчину двумя выстрелами в шею, назначили восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Сафакулевским районным судом вынесен приговор 59-летнему мужчине, признанного виновным в совершении убийства и незаконном изготовлении боеприпасов. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 000 рублей», — сообщили в ведомстве. Приговор не вступил в законную силу.

Установлено, что в марте 2023 года пьяный житель на почве личных неприязненных отношений через открытое окно дома умышленно выстрелил потерпевшему в область груди и правой руки. Заканчивая преступный умысел, он добил лежавшего на земле мужчину, дважды выстрелив ему в область шеи. Мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее URA.RU писало, что курганского рецидивиста отправили в колонию за убийство челябинки в 2004 году. Суд назначил мужчине наказание в виде 23 лет лишения свободы особого режима.

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Жителю Сафакулевского округа (Курганская область), который добил мужчину двумя выстрелами в шею, назначили восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Сафакулевским районным судом вынесен приговор 59-летнему мужчине, признанного виновным в совершении убийства и незаконном изготовлении боеприпасов. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 000 рублей», — сообщили в ведомстве. Приговор не вступил в законную силу. Установлено, что в марте 2023 года пьяный житель на почве личных неприязненных отношений через открытое окно дома умышленно выстрелил потерпевшему в область груди и правой руки. Заканчивая преступный умысел, он добил лежавшего на земле мужчину, дважды выстрелив ему в область шеи. Мужчина скончался на месте происшествия. Ранее URA.RU писало, что курганского рецидивиста отправили в колонию за убийство челябинки в 2004 году. Суд назначил мужчине наказание в виде 23 лет лишения свободы особого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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