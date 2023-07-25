Рецидивиста из Кургана отправили в колонию за убийство челябинки в 2004 году

25 июля 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Курганец проведет в колонии 23 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рецидивиста из Кургана, убившего и изнасиловавшего жительницу Челябинска в 2004 году, приговорили к 23 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Приговором Советского райсуда Челябинска житель Курганской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „к“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство, сопряженное с разбоем и изнасилованием“), п. „в“ ч.2 ст. 131 УК РФ („Изнасилование“), п. „в“ ч.4 ст. 162 УК РФ („Разбой“). Суд приговорил виновного к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что в ходе расследования преступления курганец признался в убийстве челябинки. Однако все другие инкриминируемые деяние отрицал. Гособвинителем представлены неопровержимые доказательства виновности рецидивиста по всему объему предъявленного обвинения. Инцидент произошел в октябре 2004 года. Недавно освободившийся из мест лишения свободы житель Курганской области напал на 19-летнюю челябинку. Он нанес ей несколько ударов металлическим предметом по голове, после чего изнасиловал и снял с нее драгоценности и часы. После чего добил девушку и спрятал тело. С того времени следователям не удавалось установить виновное в убийстве лицо. Лишь в 2021 году после проведения генетической экспертизы силовики вышли на курганца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рецидивиста из Кургана, убившего и изнасиловавшего жительницу Челябинска в 2004 году, приговорили к 23 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Приговором Советского райсуда Челябинска житель Курганской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „к“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство, сопряженное с разбоем и изнасилованием“), п. „в“ ч.2 ст. 131 УК РФ („Изнасилование“), п. „в“ ч.4 ст. 162 УК РФ („Разбой“). Суд приговорил виновного к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что в ходе расследования преступления курганец признался в убийстве челябинки. Однако все другие инкриминируемые деяние отрицал. Гособвинителем представлены неопровержимые доказательства виновности рецидивиста по всему объему предъявленного обвинения. Инцидент произошел в октябре 2004 года. Недавно освободившийся из мест лишения свободы житель Курганской области напал на 19-летнюю челябинку. Он нанес ей несколько ударов металлическим предметом по голове, после чего изнасиловал и снял с нее драгоценности и часы. После чего добил девушку и спрятал тело. С того времени следователям не удавалось установить виновное в убийстве лицо. Лишь в 2021 году после проведения генетической экспертизы силовики вышли на курганца.