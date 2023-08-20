20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

Курганец дал взятку доктору, чтобы не ходить на работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд, личное дело
Суд приговорил виновного к одному году ограничения свободы Фото:

Житель Кургана дал взятку врачу из травмпункта, чтобы получить больничный и не ходить на работу. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Подсудимый совершил дачу взятки через посредника, предназначенную для врача травмпункта курганской больницы скорой медицинской помощи. Таким образом мужчина хотел получить больничный, подтверждающий уважительность причины его отсутствия на работе. Никакой болезни при этом у него не было», — говорится в документе.

Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на один год, во время которого он не может менять места жительства и выезжать за пределы Кургана без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана дал взятку врачу из травмпункта, чтобы получить больничный и не ходить на работу. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Подсудимый совершил дачу взятки через посредника, предназначенную для врача травмпункта курганской больницы скорой медицинской помощи. Таким образом мужчина хотел получить больничный, подтверждающий уважительность причины его отсутствия на работе. Никакой болезни при этом у него не было», — говорится в документе. Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на один год, во время которого он не может менять места жительства и выезжать за пределы Кургана без согласия уголовно-исполнительной инспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...