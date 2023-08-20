Курганец дал взятку доктору, чтобы не ходить на работу

21 августа 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

Суд приговорил виновного к одному году ограничения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана дал взятку врачу из травмпункта, чтобы получить больничный и не ходить на работу. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Подсудимый совершил дачу взятки через посредника, предназначенную для врача травмпункта курганской больницы скорой медицинской помощи. Таким образом мужчина хотел получить больничный, подтверждающий уважительность причины его отсутствия на работе. Никакой болезни при этом у него не было», — говорится в документе. Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на один год, во время которого он не может менять места жительства и выезжать за пределы Кургана без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Житель Кургана дал взятку врачу из травмпункта, чтобы получить больничный и не ходить на работу. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Подсудимый совершил дачу взятки через посредника, предназначенную для врача травмпункта курганской больницы скорой медицинской помощи. Таким образом мужчина хотел получить больничный, подтверждающий уважительность причины его отсутствия на работе. Никакой болезни при этом у него не было», — говорится в документе. Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на один год, во время которого он не может менять места жительства и выезжать за пределы Кургана без согласия уголовно-исполнительной инспекции.