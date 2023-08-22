В Тюмени на 40% подорожает ремонт

23 августа 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Рост на услуги связан прежде всего с подорожанием строительных материалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за подорожания строительных материалов и комплектующих в Тюмени на 40% выросла стоимость ремонта. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал Павел Серебряков, директор отделочной компании «Как надо». «Если смотреть на весь ремонт в целом, то еще год назад семья могла сделать хороший, простой ремонт в пределах 14-15 тысяч рублей за квадратный метр с учетом всех материалов и работ. На сегодняшний день такая же отделка обойдется уже в районе 19-21 тысячи рублей. А если делать дизайнерский ремонт, то цена „под ключ“ начинается от 25 тысяч рублей и выше за квадратный метр», — рассказал Павел Серебряков. По словам предпринимателя, такая стоимость обусловлена ростом цен на строительные материалы и комплектующие. «Цены на материалы в зависимости от категории подорожали в среднем от 15 до 30%. Особенно подорожание коснулось чистовых материалов: напольные покрытия, краска, обои, плитка», — добавляет собеседник агентства. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени за несколько месяцев в среднем на 15% подорожали товары для электромонтажа и отделочные материалы. Заметнее в цене возросли выключатели, рубильники, реле и различные порошковые составы. Агентство направило запрос в региональное управление ФАС по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за подорожания строительных материалов и комплектующих в Тюмени на 40% выросла стоимость ремонта. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал Павел Серебряков, директор отделочной компании «Как надо». «Если смотреть на весь ремонт в целом, то еще год назад семья могла сделать хороший, простой ремонт в пределах 14-15 тысяч рублей за квадратный метр с учетом всех материалов и работ. На сегодняшний день такая же отделка обойдется уже в районе 19-21 тысячи рублей. А если делать дизайнерский ремонт, то цена „под ключ“ начинается от 25 тысяч рублей и выше за квадратный метр», — рассказал Павел Серебряков. По словам предпринимателя, такая стоимость обусловлена ростом цен на строительные материалы и комплектующие. «Цены на материалы в зависимости от категории подорожали в среднем от 15 до 30%. Особенно подорожание коснулось чистовых материалов: напольные покрытия, краска, обои, плитка», — добавляет собеседник агентства. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени за несколько месяцев в среднем на 15% подорожали товары для электромонтажа и отделочные материалы. Заметнее в цене возросли выключатели, рубильники, реле и различные порошковые составы. Агентство направило запрос в региональное управление ФАС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.