В Тюмени резко взлетели цены на строительные материалы

За последние два месяца подорожали товары для электромонтажа и отделочные материалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени за последние два месяца в среднем на 15% подорожали товары для электромонтажа и отделочные материалы. О том, что изменились цены на выключатели, рубильники, реле и различные порошковые составы, рассказал URA.RU на правах анонимности работник одного из специализированных магазинов города.

«Растут цены на отдельные товары, причем это рост не скачкообразный, а вроде бы плавный, но очень существенный. На какие-то товары цена выросла на 2-3 процента, а вот электротовары подорожали на 15 в среднем. Меняется закупочная цена,Ю в рознице тоже вынужденны ценники обновлять», — пояснил URA.RU собеседник.

Он предполагает, что повышение цен лишь частично связано с высоким спросом из-за бума индивидуального строительства в Тюмени. Основной причиной продавец считает проблемы при производстве подорожавших товаров. «Скорее всего, в ближайшее время и другие ценники людей непритяно удивят», — рассуждает источник URA.RU.

Агентство направило запросы в крупные торговые сети, продающие строительные товары, ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказало о непредсказуемом колебании цен в Тюмени: в начале июня резко подорожало топливо, но подешевела компьютерная техника.