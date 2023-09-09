Явка на выборы губернатора Тюменской области в ЯНАО за пару часов выросла вдвое

10 сентября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Ямальский район лидирует по явке избирателей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Явка избирателей в ЯНАО по данным на 12:00 выросла в два раза. Как сообщает окружная избирательная комиссия, она составила 24,86%. На лидирующих позициях остаются Ямальский (52,18%) и Тазовский (51,65%) районы. Красноселькупский район обогнал Приуральский — он занял последнее место в тройке лидеров с результатом 49,95%. Ранее URA.RU сообщало, что по данным на 10:00 общая явка на выборы губернатора Тюмени в ЯНАО составляла 12,15%. Сельские районы показали наибольшую активность. Ямальский район остается лидером по явке избирателей URA.RU

Явка избирателей в ЯНАО по данным на 12:00 выросла в два раза. Как сообщает окружная избирательная комиссия, она составила 24,86%. На лидирующих позициях остаются Ямальский (52,18%) и Тазовский (51,65%) районы. Красноселькупский район обогнал Приуральский — он занял последнее место в тройке лидеров с результатом 49,95%. Ранее URA.RU сообщало, что по данным на 10:00 общая явка на выборы губернатора Тюмени в ЯНАО составляла 12,15%. Сельские районы показали наибольшую активность.