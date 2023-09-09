09 сентября 2023
08 сентября 2023

Явка на выборы губернатора Тюменской области в ЯНАО за пару часов выросла вдвое

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, флаг россии, избирательный участок, выборы 2023
Ямальский район лидирует по явке избирателей Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Явка избирателей в ЯНАО по данным на 12:00 выросла в два раза. Как сообщает окружная избирательная комиссия, она составила 24,86%.

На лидирующих позициях остаются Ямальский (52,18%) и Тазовский (51,65%) районы. Красноселькупский район обогнал Приуральский — он занял последнее место в тройке лидеров с результатом 49,95%.

Ранее URA.RU сообщало, что по данным на 10:00 общая явка на выборы губернатора Тюмени в ЯНАО составляла 12,15%. Сельские районы показали наибольшую активность.

Ямальский район остается лидером по явке избирателей
Ямальский район остается лидером по явке избирателей

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Явка избирателей в ЯНАО по данным на 12:00 выросла в два раза. Как сообщает окружная избирательная комиссия, она составила 24,86%. На лидирующих позициях остаются Ямальский (52,18%) и Тазовский (51,65%) районы. Красноселькупский район обогнал Приуральский — он занял последнее место в тройке лидеров с результатом 49,95%. Ранее URA.RU сообщало, что по данным на 10:00 общая явка на выборы губернатора Тюмени в ЯНАО составляла 12,15%. Сельские районы показали наибольшую активность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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