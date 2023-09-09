Явка на выборы губернатора Тюменской области в ЯНАО за пару часов выросла вдвое

Ямальский район лидирует по явке избирателей
новость из сюжетаВыборы губернатора Тюменской области — 2023
Явка избирателей в ЯНАО по данным на 12:00 выросла в два раза. Как сообщает окружная избирательная комиссия, она составила 24,86%.
На лидирующих позициях остаются Ямальский (52,18%) и Тазовский (51,65%) районы. Красноселькупский район обогнал Приуральский — он занял последнее место в тройке лидеров с результатом 49,95%.
Ранее URA.RU сообщало, что по данным на 10:00 общая явка на выборы губернатора Тюмени в ЯНАО составляла 12,15%. Сельские районы показали наибольшую активность.
Ямальский район остается лидером по явке избирателей
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