09 сентября 2023
08 сентября 2023

Сельские районы ЯНАО показывают наилучшую активность на выборах

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, выборы 2023
Активнее всего голосуют избиратели Ямальского, Тазовского и Приуральского районов Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Ямальский, Тазовский и Приуральский районы являются лидерами голосования в ЯНАО на выборах губернатора Тюменской области. Общая явка избирателей на 10:00 утра воскресенья составила 12,15%, сообщает избирком региона.

Согласно сведениям избиркома о ходе голосования на 10:00, лидерами стали Ямальский район — 40,57%, Тазовский район — 39,13% и Приуральский район — 26,29%. Выборы губернатора Тюменской области пройдут до 20:00.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт подвел итоги досрочного голосования. Согласно ним, в регионе проголосовало более 18 000 избирателей.

Явка избирателей по данным на 10:00
Явка избирателей по данным на 10:00

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Ямальский, Тазовский и Приуральский районы являются лидерами голосования в ЯНАО на выборах губернатора Тюменской области. Общая явка избирателей на 10:00 утра воскресенья составила 12,15%, сообщает избирком региона. Согласно сведениям избиркома о ходе голосования на 10:00, лидерами стали Ямальский район — 40,57%, Тазовский район — 39,13% и Приуральский район — 26,29%. Выборы губернатора Тюменской области пройдут до 20:00. Ранее URA.RU сообщало, что председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт подвел итоги досрочного голосования. Согласно ним, в регионе проголосовало более 18 000 избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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