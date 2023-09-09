Сельские районы ЯНАО показывают наилучшую активность на выборах

Активнее всего голосуют избиратели Ямальского, Тазовского и Приуральского районов
новость из сюжетаВыборы губернатора Тюменской области — 2023
Ямальский, Тазовский и Приуральский районы являются лидерами голосования в ЯНАО на выборах губернатора Тюменской области. Общая явка избирателей на 10:00 утра воскресенья составила 12,15%, сообщает избирком региона.
Согласно сведениям избиркома о ходе голосования на 10:00, лидерами стали Ямальский район — 40,57%, Тазовский район — 39,13% и Приуральский район — 26,29%. Выборы губернатора Тюменской области пройдут до 20:00.
Ранее URA.RU сообщало, что председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт подвел итоги досрочного голосования. Согласно ним, в регионе проголосовало более 18 000 избирателей.
Явка избирателей по данным на 10:00
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