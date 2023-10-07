В Пермском крае рецидивистка попалась на продаже наркотиков

08 октября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Обвиняемую задержали на продаже наркотиков Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае сотрудники уголовного розыска задержали девушку, которая продавала наркотики. Ранее она уже была осуждена за хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «В ходе оперативных мероприятий была задержана девушка, которая распространяла наркотики. В июле текущего года она вернулась из мест лишения свободы, где отбывала срок за хранение наркотических веществ. Обвиняемая не прекратила свою деятельность и взялась за старое, но на этот раз она спрятала наркотики в тайниках для последующей продажи», — сообщили на сайте ведомства. Обвиняемая призналась в содеянном и рассказала, что таким образом пыталась заработать деньги на дозу для собственного потребления. Девушку признали виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств». На данный момент уголовное дело направлено в суд.

В Пермском крае сотрудники уголовного розыска задержали девушку, которая продавала наркотики. Ранее она уже была осуждена за хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «В ходе оперативных мероприятий была задержана девушка, которая распространяла наркотики. В июле текущего года она вернулась из мест лишения свободы, где отбывала срок за хранение наркотических веществ. Обвиняемая не прекратила свою деятельность и взялась за старое, но на этот раз она спрятала наркотики в тайниках для последующей продажи», — сообщили на сайте ведомства. Обвиняемая призналась в содеянном и рассказала, что таким образом пыталась заработать деньги на дозу для собственного потребления. Девушку признали виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств». На данный момент уголовное дело направлено в суд.