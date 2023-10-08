Бывшего курганского следователя полиции признали виновным в коррупции

09 октября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Моральный ущерб потерпевшим составил более 320 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывшему курганскому следователю полиции, осужденному за коррупцию, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Мужчина признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей», — сообщает ведомство. По данным следствия, мужчина неоднократно присваивал деньги и сотовые телефоны, которые были изъяты в ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся у него в производстве. Ведомство уточняет, что ценные вещи, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, осужденный продавал в комиссионных магазинах. Вырученные деньги бывший следователь тратил на азартные игры. Из-за его преступных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 320 тысяч рублей.

Бывшему курганскому следователю полиции, осужденному за коррупцию, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Мужчина признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей», — сообщает ведомство. По данным следствия, мужчина неоднократно присваивал деньги и сотовые телефоны, которые были изъяты в ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся у него в производстве. Ведомство уточняет, что ценные вещи, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, осужденный продавал в комиссионных магазинах. Вырученные деньги бывший следователь тратил на азартные игры. Из-за его преступных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 320 тысяч рублей.