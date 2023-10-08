08 октября 2023

Бывшего курганского следователя полиции признали виновным в коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Моральный ущерб потерпевшим составил более 320 тысяч рублей Фото:

Бывшему курганскому следователю полиции, осужденному за коррупцию, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Мужчина признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей», — сообщает ведомство.

По данным следствия, мужчина неоднократно присваивал деньги и сотовые телефоны, которые были изъяты в ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся у него в производстве. Ведомство уточняет, что ценные вещи, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, осужденный продавал в комиссионных магазинах. Вырученные деньги бывший следователь тратил на азартные игры. Из-за его преступных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 320 тысяч рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему курганскому следователю полиции, осужденному за коррупцию, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Мужчина признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей», — сообщает ведомство. По данным следствия, мужчина неоднократно присваивал деньги и сотовые телефоны, которые были изъяты в ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся у него в производстве. Ведомство уточняет, что ценные вещи, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, осужденный продавал в комиссионных магазинах. Вырученные деньги бывший следователь тратил на азартные игры. Из-за его преступных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 320 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...