Бывшего курганского следователя полиции признали виновным в коррупции

Бывшему курганскому следователю полиции, осужденному за коррупцию, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Курганской области.
«Мужчина признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей», — сообщает ведомство.
По данным следствия, мужчина неоднократно присваивал деньги и сотовые телефоны, которые были изъяты в ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся у него в производстве. Ведомство уточняет, что ценные вещи, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, осужденный продавал в комиссионных магазинах. Вырученные деньги бывший следователь тратил на азартные игры. Из-за его преступных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 320 тысяч рублей.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.