29 октября 2023
28 октября 2023

Тюменские медики дважды проигнорировали требования прокуратуры

В Тюменской области прокуратура добилась полной комплектации ФАПов
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Пельвож, отдаленный район Салехарда. ЯНАО, пельвож, фельдшерско акушерский пункт, фап
В сельских медицинских пунктах отсутствуют дефибрилляторы, носилки и другие важные инструменты Фото:

Руководство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Ялуторовском районе Тюменской области дважды проигнорировало требования местной прокуратуры. Суть этих требований была в том, чтобы укомплектовать ФАПы недостающим оборудованием, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Ялуторовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан и установила, что в фельдшерско-акушерских пунктах Ялуторовского района отсутствует необходимое медицинское оборудование. Межрайонная прокуратура дважды вносила главному врачу областной больницы представления, но нарушения не были устранены», — говорится в сообщении.

Известно, что в списке отсутствующего на ФАПах есть оборудование первой необходимости. Это, например, автоматический дефибриллятор, носилки, тонометры для измерения внутриглазного давления. По требованию прокуратуры, все недостающее появится в пунктах медицинского обслуживания до первого февраля 2024 года. Такое решение принял Ялуторовский районный суд, его исполнение находится на прокурорском контроле.

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Руководство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Ялуторовском районе Тюменской области дважды проигнорировало требования местной прокуратуры. Суть этих требований была в том, чтобы укомплектовать ФАПы недостающим оборудованием, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Ялуторовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан и установила, что в фельдшерско-акушерских пунктах Ялуторовского района отсутствует необходимое медицинское оборудование. Межрайонная прокуратура дважды вносила главному врачу областной больницы представления, но нарушения не были устранены», — говорится в сообщении. Известно, что в списке отсутствующего на ФАПах есть оборудование первой необходимости. Это, например, автоматический дефибриллятор, носилки, тонометры для измерения внутриглазного давления. По требованию прокуратуры, все недостающее появится в пунктах медицинского обслуживания до первого февраля 2024 года. Такое решение принял Ялуторовский районный суд, его исполнение находится на прокурорском контроле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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