Тюменские медики дважды проигнорировали требования прокуратуры

В Тюменской области прокуратура добилась полной комплектации ФАПов

30 октября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

В сельских медицинских пунктах отсутствуют дефибрилляторы, носилки и другие важные инструменты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Руководство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Ялуторовском районе Тюменской области дважды проигнорировало требования местной прокуратуры. Суть этих требований была в том, чтобы укомплектовать ФАПы недостающим оборудованием, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Ялуторовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан и установила, что в фельдшерско-акушерских пунктах Ялуторовского района отсутствует необходимое медицинское оборудование. Межрайонная прокуратура дважды вносила главному врачу областной больницы представления, но нарушения не были устранены», — говорится в сообщении. Известно, что в списке отсутствующего на ФАПах есть оборудование первой необходимости. Это, например, автоматический дефибриллятор, носилки, тонометры для измерения внутриглазного давления. По требованию прокуратуры, все недостающее появится в пунктах медицинского обслуживания до первого февраля 2024 года. Такое решение принял Ялуторовский районный суд, его исполнение находится на прокурорском контроле.

Руководство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Ялуторовском районе Тюменской области дважды проигнорировало требования местной прокуратуры. Суть этих требований была в том, чтобы укомплектовать ФАПы недостающим оборудованием, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Ялуторовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан и установила, что в фельдшерско-акушерских пунктах Ялуторовского района отсутствует необходимое медицинское оборудование. Межрайонная прокуратура дважды вносила главному врачу областной больницы представления, но нарушения не были устранены», — говорится в сообщении. Известно, что в списке отсутствующего на ФАПах есть оборудование первой необходимости. Это, например, автоматический дефибриллятор, носилки, тонометры для измерения внутриглазного давления. По требованию прокуратуры, все недостающее появится в пунктах медицинского обслуживания до первого февраля 2024 года. Такое решение принял Ялуторовский районный суд, его исполнение находится на прокурорском контроле.