Жителей Курганской области без опыта работы позвали строить московское метро

Курганцам предложили заняться развитием Московского мтрополитена (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Курганской области предложили строить метро в Москве. Компания набирает сотрудников без опыта работы, указано в описании к вакансии.

«Работа вахтой в Москве для жителей Курганской области. Строительство новых линий и станций метро. Требуются разнорабочие, принимаем без опыта работы. Зарплата: от 120 000 до 180 000 рублей», — написано на сайте бесплатных объявлений.

Соискатели могут сами выбрать график работы (от 35 до 90 смен). Работодатель обещает бесплатно предоставить сотрудникам трехразовое питание, униформу, проживание, компенсировать расходы на бензин или поездку на общественном транспорте к месту работы, а также оплачивать мобильную связь.

Ранее жителей региона приглашали работать сборщиками автомобилей на предприятии в Тульской области. Вахтовикам обещали бесплатное жилье и зарплату от 100 тысяч рублей.