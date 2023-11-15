В Тюмени наполнение студенческого кампуса обсудят без противников проекта

В ТГУ планируют провести сессию-обсуждение будущего кампуса с участием студентов, школьников и архитекторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Противнику строительства кампуса в Тюмени, экс-кандидату в городскую думу от КПРФ Максиму Коркунову отказали в выступлении на сессии соучаствующего проектирования из-за особого формата мероприятия. Активист подал онлайн-заявку и планировал выступить со своими предложениями, но организаторы не стали менять сценарий мероприятия. Об этом URA.RU рассказал сам Коркунов.

«Сначала мою заявку не одобрили, затем я написал об этом в telegram-канале и со мной связались координаторы мероприятия. Оказалось, что выступить мне там нельзя из-за формата. Вместо кампуса можно построить общественный пляж на берегу Туры и трассы для лыжников или велодорожки. Организаторы сессии мне сказали, что выступления против строительства кампуса не предусмотрены», — рассказал URA.RU Максим Коркунов.

По словам организаторов сессии, в ТГУ запланирован особый формат мероприятия. Несколько групп будут обсуждать наполнение проекта. После обработки предложений результаты будут переданы рабочим группам, осуществляющим реализацию проекта по строительству тюменского кампуса.

«Сессия соучаствующего проектирования построена на основе дизайн-игры, где предметом беспокойства горожан является сохранение свойств окружающей среды. В проектировании будут участвовать 105 человек: студенты тюменских вузов, научные сотрудники и преподаватели, горожане. За столами участники окажутся в смешанном составе — по одному представителю от каждой целевой группы. Их задача — выработать стратегии развития территории так, чтобы учесть и великолепный рекреационный и экологический потенциал территории, и потребность образовательных учреждений в новых пространствах для исследований и обучения», — рассказали в ТГУ.

Общая стоимость строительства кампуса составит 32 миллиарда рублей, 21 миллиард рублей выплачивается за счет средств Тюменской области. Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени было подписано в августе. Проект — это часть программы, реализующейся в РФ по поручению президента Владимира Путина. Кампус будет построен к концу 2028 года