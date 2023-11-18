18 ноября 2023
17 ноября 2023

В ЯНАО за сутки один и тот же дом дважды тушили спасатели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне, пожарный
В результате второго возгорания поврежден весь дом Фото:

В Муравленко (ЯНАО) дачный дом на переулке Весеннем в СНТ «Дружба» загорелся вечером 18 ноября. Второе возгорание произошло утром 19 ноября. Окружное управление МЧС в соцсети сообщило, что оба пожара произошли из-за неаккуратного обращения с печью.

«В Муравленко за прошедшие выходные два раза горел один и тот же дачный жилой дом, который расположен по адресу СНТ „Дружба“, переулок Весенний. Вчера в 18 часов 7 минут в пожарную часть города Муравленко поступил вызов о возгорании дачного дома. Сегодня ранним утром, в 7 часов 9 минут поступил вызов в пожарную часть о возгорании в этом же доме. Одна из основных причин произошедшего — воспламенение горючих материалов от разогретой поверхности печи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В первый раз загорелся чердак дома. Когда пожарные приехали на второй вызов, то огонь охватил всю площадь здания. Погибших и пострадавших в результате данного ЧП нет.

Ранее в селе Аксарка (ЯНАО) загорелся подъезд многоквартирного жилого дома по улице Советской. Эвакуировано десять человек, погибших и пострадавших нет.

В доме на печи находились горючие материалы
В доме на печи находились горючие материалы
Фото:

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В Муравленко (ЯНАО) дачный дом на переулке Весеннем в СНТ «Дружба» загорелся вечером 18 ноября. Второе возгорание произошло утром 19 ноября. Окружное управление МЧС в соцсети сообщило, что оба пожара произошли из-за неаккуратного обращения с печью. «В Муравленко за прошедшие выходные два раза горел один и тот же дачный жилой дом, который расположен по адресу СНТ „Дружба“, переулок Весенний. Вчера в 18 часов 7 минут в пожарную часть города Муравленко поступил вызов о возгорании дачного дома. Сегодня ранним утром, в 7 часов 9 минут поступил вызов в пожарную часть о возгорании в этом же доме. Одна из основных причин произошедшего — воспламенение горючих материалов от разогретой поверхности печи», — сообщается в telegram-канале ведомства. В первый раз загорелся чердак дома. Когда пожарные приехали на второй вызов, то огонь охватил всю площадь здания. Погибших и пострадавших в результате данного ЧП нет. Ранее в селе Аксарка (ЯНАО) загорелся подъезд многоквартирного жилого дома по улице Советской. Эвакуировано десять человек, погибших и пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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