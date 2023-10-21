21 октября 2023
20 октября 2023
19 октября 2023

В селе ЯНАО загорелся жилой дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, пожарный в каске, локализация пожара
В Аксарке в первом подъезде жилого дома произошел пожар Фото:

В Аксарке (ЯНАО) на Советской, 1 в первом подъезде жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в соцcетях.

«На Советской, 1 пожар. Возгорание в первом подъезде дома. На месте происшествия работают все оперативные службы», — передает telegram-канал «Мы из Приуралья». Причины пожара сейчас выясняются.

Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается.

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В Аксарке (ЯНАО) на Советской, 1 в первом подъезде жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в соцcетях. «На Советской, 1 пожар. Возгорание в первом подъезде дома. На месте происшествия работают все оперативные службы», — передает telegram-канал «Мы из Приуралья». Причины пожара сейчас выясняются. Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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