В Аксарке в первом подъезде жилого дома произошел пожар
В Аксарке (ЯНАО) на Советской, 1 в первом подъезде жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в соцcетях.
«На Советской, 1 пожар. Возгорание в первом подъезде дома. На месте происшествия работают все оперативные службы», — передает telegram-канал «Мы из Приуралья». Причины пожара сейчас выясняются.
Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ на него ожидается.
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