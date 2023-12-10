В Салехард в отпуск прибыл боец СВО

Боец больше года не был дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Салехард в отпуск прибыл военнослужащий из зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации окружной столицы.

«Ранним рейсом из Москвы в отпуск прибыл Расул Аскаров. Он не был в родном городе больше года. Встретить героя пришли его сослуживцы, родные и близкие», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

Мама Аскарова поделилась впечатлениями от встречи с сыном. «Не видела его больше года. А если точно говорить, то год и три месяца он не был дома. Первый отпуск у сына. Очень переживаю за его службу. Молюсь за него»», — приводит слова матери telegram-канал администрации.

Ранее URA.RU сообщало о благотворительном марафоне в Новом Уренгое для бойцов в зоне СВО. Жители, общественники и организации собрали несколько миллионов рублей на нужды военных.