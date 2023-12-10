10 декабря 2023

В ЯНАО родные встретили бойца СВО. Фото

В Салехард в отпуск прибыл боец СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, рюкзак, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Боец больше года не был дома Фото:

В Салехард в отпуск прибыл военнослужащий из зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации окружной столицы.

«Ранним рейсом из Москвы в отпуск прибыл Расул Аскаров. Он не был в родном городе больше года. Встретить героя пришли его сослуживцы, родные и близкие», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

Мама Аскарова поделилась впечатлениями от встречи с сыном. «Не видела его больше года. А если точно говорить, то год и три месяца он не был дома. Первый отпуск у сына. Очень переживаю за его службу. Молюсь за него»», — приводит слова матери telegram-канал администрации.

Ранее URA.RU сообщало о благотворительном марафоне в Новом Уренгое для бойцов в зоне СВО. Жители, общественники и организации собрали несколько миллионов рублей на нужды военных.

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В Салехард в отпуск прибыл военнослужащий из зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации окружной столицы. «Ранним рейсом из Москвы в отпуск прибыл Расул Аскаров. Он не был в родном городе больше года. Встретить героя пришли его сослуживцы, родные и близкие», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Мама Аскарова поделилась впечатлениями от встречи с сыном. «Не видела его больше года. А если точно говорить, то год и три месяца он не был дома. Первый отпуск у сына. Очень переживаю за его службу. Молюсь за него»», — приводит слова матери telegram-канал администрации. Ранее URA.RU сообщало о благотворительном марафоне в Новом Уренгое для бойцов в зоне СВО. Жители, общественники и организации собрали несколько миллионов рублей на нужды военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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