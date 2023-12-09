09 декабря 2023
08 декабря 2023

Жители Нового Уренгоя собрали миллионы для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
На покупку оборудования бойцам собрано более пяти миллионов рублей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новом Уренгое (ЯНАО) завершился благотворительный марафон, в ходе которого неравнодушные жители, организации и общественники собрали более пяти миллионов рублей. Мэр города Андрей Воронов сообщил, что все средства будут направлены на покупку необходимого оборудования для бойцов в зоне СВО.

«В День героев Отечества завершили благотворительный марафон „СВОИ“. Больше 40 тысяч участников: детские сады, школы, общественные организации, предприятия, горожане. Собрано больше пяти миллионов рублей. Все собранные средства пойдут на помощь нашим бойцам, которые сейчас защищают Родину на передовой, покупку им необходимого оборудования», — сообщил Воронов в своем telegram-канале.

Марафон продлился 36 дней. Сумма сбора не окончательная, подсчет еще продолжается.

В городе регулярно организуются благотворительные мероприятия по сбору средств для нужд земляков в зоне СВО. Так в мае, на средства, собранные жителями, для бойцов были закуплены медикаменты, коптеры и тепловизоры.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) завершился благотворительный марафон, в ходе которого неравнодушные жители, организации и общественники собрали более пяти миллионов рублей. Мэр города Андрей Воронов сообщил, что все средства будут направлены на покупку необходимого оборудования для бойцов в зоне СВО. «В День героев Отечества завершили благотворительный марафон „СВОИ“. Больше 40 тысяч участников: детские сады, школы, общественные организации, предприятия, горожане. Собрано больше пяти миллионов рублей. Все собранные средства пойдут на помощь нашим бойцам, которые сейчас защищают Родину на передовой, покупку им необходимого оборудования», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Марафон продлился 36 дней. Сумма сбора не окончательная, подсчет еще продолжается. В городе регулярно организуются благотворительные мероприятия по сбору средств для нужд земляков в зоне СВО. Так в мае, на средства, собранные жителями, для бойцов были закуплены медикаменты, коптеры и тепловизоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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