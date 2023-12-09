Жители Нового Уренгоя собрали миллионы для участников СВО

10 декабря 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

На покупку оборудования бойцам собрано более пяти миллионов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новом Уренгое (ЯНАО) завершился благотворительный марафон, в ходе которого неравнодушные жители, организации и общественники собрали более пяти миллионов рублей. Мэр города Андрей Воронов сообщил, что все средства будут направлены на покупку необходимого оборудования для бойцов в зоне СВО. «В День героев Отечества завершили благотворительный марафон „СВОИ“. Больше 40 тысяч участников: детские сады, школы, общественные организации, предприятия, горожане. Собрано больше пяти миллионов рублей. Все собранные средства пойдут на помощь нашим бойцам, которые сейчас защищают Родину на передовой, покупку им необходимого оборудования», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Марафон продлился 36 дней. Сумма сбора не окончательная, подсчет еще продолжается. В городе регулярно организуются благотворительные мероприятия по сбору средств для нужд земляков в зоне СВО. Так в мае, на средства, собранные жителями, для бойцов были закуплены медикаменты, коптеры и тепловизоры.

В Новом Уренгое (ЯНАО) завершился благотворительный марафон, в ходе которого неравнодушные жители, организации и общественники собрали более пяти миллионов рублей. Мэр города Андрей Воронов сообщил, что все средства будут направлены на покупку необходимого оборудования для бойцов в зоне СВО. «В День героев Отечества завершили благотворительный марафон „СВОИ“. Больше 40 тысяч участников: детские сады, школы, общественные организации, предприятия, горожане. Собрано больше пяти миллионов рублей. Все собранные средства пойдут на помощь нашим бойцам, которые сейчас защищают Родину на передовой, покупку им необходимого оборудования», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Марафон продлился 36 дней. Сумма сбора не окончательная, подсчет еще продолжается. В городе регулярно организуются благотворительные мероприятия по сбору средств для нужд земляков в зоне СВО. Так в мае, на средства, собранные жителями, для бойцов были закуплены медикаменты, коптеры и тепловизоры.