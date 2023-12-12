12 декабря 2023

В Тюменской области стали реже пропадать дети

В 2023 году тюменская полиция приняла 415 сообщений о пропаже детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание росреестра. Курган, ребенок, зима, школьник, мальчик
В Тюменской области чаще пропадают девочки Фото:

В 2023 году полицией Тюменской области зарегистрировано 415 сообщений о несовершеннолетних, которые самовольно ушли из дома. Об этом сообщает официальный сайт областной прокуратуры. Годом ранее в ОВД поступило 444 заявления такого характера.

«В текущем году в органах внутренних дел зарегистрировано 415 сообщений по фактам самовольных уходов 331 несовершеннолетнего (в прошлом году — 444 и 298 соответственно). Впервые ушли из дома (или из специализированного учреждения) 239 подростков, уже совершали самовольные уходы — 92 подростка», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что по статистике из дома чаще сбегают девочки: в 2023 году они пропадали 181 раз. Среди мальчиков было зарегистрировано таких 150 случаев. 374 несовершеннолетних были найдены в первые сутки поисков. Самая длительная поисковая операция заняла 9 дней.

Для полиции поиск несовершеннолетних является наиболее приоритетной задачей. Ранее силовики рассказали, что нужно делать в первую очередь родителям при пропаже ребенка. Здесь URA.RU приводит несколько основных рекомендаций.

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В 2023 году полицией Тюменской области зарегистрировано 415 сообщений о несовершеннолетних, которые самовольно ушли из дома. Об этом сообщает официальный сайт областной прокуратуры. Годом ранее в ОВД поступило 444 заявления такого характера. «В текущем году в органах внутренних дел зарегистрировано 415 сообщений по фактам самовольных уходов 331 несовершеннолетнего (в прошлом году — 444 и 298 соответственно). Впервые ушли из дома (или из специализированного учреждения) 239 подростков, уже совершали самовольные уходы — 92 подростка», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что по статистике из дома чаще сбегают девочки: в 2023 году они пропадали 181 раз. Среди мальчиков было зарегистрировано таких 150 случаев. 374 несовершеннолетних были найдены в первые сутки поисков. Самая длительная поисковая операция заняла 9 дней. Для полиции поиск несовершеннолетних является наиболее приоритетной задачей. Ранее силовики рассказали, что нужно делать в первую очередь родителям при пропаже ребенка. Здесь URA.RU приводит несколько основных рекомендаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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