На территории Пермском края открылась третья ледовая переправа

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Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
Протяженность переправы составляет порядка двух километров Фото:

В Пермском крае заработал еще одна ледовая переправа, соединяющая город Оханск и поселок Юго-Камский. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В Оханском городском округе открылась третья ледовая переправа. Она пролегает через реку Каму от Оханска до Юго-Камского. Грузоподъемность до пяти тонн», — указано на сайте ведомства.

Две другие переправы были открыты в Кунгурском и Соликамском округах. В планах — открытие 12 маршрутов по замерзшим водоемам.

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В Пермском крае заработал еще одна ледовая переправа, соединяющая город Оханск и поселок Юго-Камский. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В Оханском городском округе открылась третья ледовая переправа. Она пролегает через реку Каму от Оханска до Юго-Камского. Грузоподъемность до пяти тонн», — указано на сайте ведомства. Две другие переправы были открыты в Кунгурском и Соликамском округах. В планах — открытие 12 маршрутов по замерзшим водоемам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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