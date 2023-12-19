На территории Пермском края открылась третья ледовая переправа

Протяженность переправы составляет порядка двух километров
В Пермском крае заработал еще одна ледовая переправа, соединяющая город Оханск и поселок Юго-Камский. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В Оханском городском округе открылась третья ледовая переправа. Она пролегает через реку Каму от Оханска до Юго-Камского. Грузоподъемность до пяти тонн», — указано на сайте ведомства.
Две другие переправы были открыты в Кунгурском и Соликамском округах. В планах — открытие 12 маршрутов по замерзшим водоемам.
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