В Пермском крае открылась вторая ледовая переправа

На территории края действуют две ледовые переправы
На территории Пермского края открыли вторую ледовую переправу. Она расположена на реке Сылва в Кунгурском округе, пояснили в пресс-службе МЧС по региону.
«В Кунгурском муниципальном округе Пермского края открылась ледовая переправа через реку Сылва (деревня Мостовая — село Насадка). Грузоподъемность до трех тонн», — уточнили в ведомстве.
Первая переправа открылась в Соликамском округе. Всего на территории Прикамья планируют запустить 12 маршрутов по замерзшим водоемам.
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