15 декабря 2023

В Пермском крае открылась вторая ледовая переправа

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога, ледовая переправа
На территории края действуют две ледовые переправы Фото:

На территории Пермского края открыли вторую ледовую переправу. Она расположена на реке Сылва в Кунгурском округе, пояснили в пресс-службе МЧС по региону.

«В Кунгурском муниципальном округе Пермского края открылась ледовая переправа через реку Сылва (деревня Мостовая — село Насадка). Грузоподъемность до трех тонн», — уточнили в ведомстве.

Первая переправа открылась в Соликамском округе. Всего на территории Прикамья планируют запустить 12 маршрутов по замерзшим водоемам.

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На территории Пермского края открыли вторую ледовую переправу. Она расположена на реке Сылва в Кунгурском округе, пояснили в пресс-службе МЧС по региону. «В Кунгурском муниципальном округе Пермского края открылась ледовая переправа через реку Сылва (деревня Мостовая — село Насадка). Грузоподъемность до трех тонн», — уточнили в ведомстве. Первая переправа открылась в Соликамском округе. Всего на территории Прикамья планируют запустить 12 маршрутов по замерзшим водоемам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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