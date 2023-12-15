В Пермском крае открылась вторая ледовая переправа

16 декабря 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

На территории края действуют две ледовые переправы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На территории Пермского края открыли вторую ледовую переправу. Она расположена на реке Сылва в Кунгурском округе, пояснили в пресс-службе МЧС по региону. «В Кунгурском муниципальном округе Пермского края открылась ледовая переправа через реку Сылва (деревня Мостовая — село Насадка). Грузоподъемность до трех тонн», — уточнили в ведомстве. Первая переправа открылась в Соликамском округе. Всего на территории Прикамья планируют запустить 12 маршрутов по замерзшим водоемам.

На территории Пермского края открыли вторую ледовую переправу. Она расположена на реке Сылва в Кунгурском округе, пояснили в пресс-службе МЧС по региону. «В Кунгурском муниципальном округе Пермского края открылась ледовая переправа через реку Сылва (деревня Мостовая — село Насадка). Грузоподъемность до трех тонн», — уточнили в ведомстве. Первая переправа открылась в Соликамском округе. Всего на территории Прикамья планируют запустить 12 маршрутов по замерзшим водоемам.