Bridgestone продал свои активы российской компании S8 Capital

20 декабря 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Соглашение между компаниями включает продажу завода в Ульяновске и офиса в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Японский производитель шин Bridgestone продал свои российские активы холдингу S8 Capital, которая принадлежит российскому бизнесмену Армену Саркисяну. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. «Bridgestone объявил о продаже своих российских активов многопрофильной холдинговой компании S8 Capital. Сделка получила все необходимые одобрения», — отмечается в сообщении Bridgestone. Соглашение включает продажу завод по производству шин в Ульяновске, а также офис в Москве. Bridgestone действовала в России с 1998 года. С марта 2022 года компания приостановила свое производство на территории РФ, при этом продолжала выплачивать зарплату российским сотрудникам. После начала спецоперации на Украине иностранные компании начали уходить из России. Аналитики отмечают, что в Россию придут китайские шины, которые отличаются качеством в худшую сторону, передает «Национальная служба новостей».

Японский производитель шин Bridgestone продал свои российские активы холдингу S8 Capital, которая принадлежит российскому бизнесмену Армену Саркисяну. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. «Bridgestone объявил о продаже своих российских активов многопрофильной холдинговой компании S8 Capital. Сделка получила все необходимые одобрения», — отмечается в сообщении Bridgestone. Соглашение включает продажу завод по производству шин в Ульяновске, а также офис в Москве. Bridgestone действовала в России с 1998 года. С марта 2022 года компания приостановила свое производство на территории РФ, при этом продолжала выплачивать зарплату российским сотрудникам. После начала спецоперации на Украине иностранные компании начали уходить из России. Аналитики отмечают, что в Россию придут китайские шины, которые отличаются качеством в худшую сторону, передает «Национальная служба новостей».