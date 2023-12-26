Рейс Utair не может вылететь из Сургута в Тюмень из-за погоды

26 декабря 2023 в 06:16 Размер текста - 17 +

Задержка вылета составляет более 10 часов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Из-за ледяного дождя из аэропорта Сургута (ХМАО) в Тюмень не может вылететь рейс авиакомпании Utair. Задержка составляет более 10 часов. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень 25 декабря задержан. Плановое время прилета в 20:40 25 декабря. Фактическое время прилета — 26 декабря 2023 года в 7:11. Причина — метеоусловия аэропорта Сургут», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта Рощино. В воздушной гавани Сургута работает оперативный штаб, усилена смена аэродромной службы, а также подготовлена к работе вся необходимая техника. Днем 25 декабря из-за сложных метеоусловий были задержаны все рейсы из сургутского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло позже полеты возобновились.

Из-за ледяного дождя из аэропорта Сургута (ХМАО) в Тюмень не может вылететь рейс авиакомпании Utair. Задержка составляет более 10 часов. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень 25 декабря задержан. Плановое время прилета в 20:40 25 декабря. Фактическое время прилета — 26 декабря 2023 года в 7:11. Причина — метеоусловия аэропорта Сургут», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта Рощино. В воздушной гавани Сургута работает оперативный штаб, усилена смена аэродромной службы, а также подготовлена к работе вся необходимая техника. Днем 25 декабря из-за сложных метеоусловий были задержаны все рейсы из сургутского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло позже полеты возобновились.