Рейс Utair не может вылететь из Сургута в Тюмень из-за погоды

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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
Задержка вылета составляет более 10 часов Фото:

Из-за ледяного дождя из аэропорта Сургута (ХМАО) в Тюмень не может вылететь рейс авиакомпании Utair. Задержка составляет более 10 часов.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень 25 декабря задержан. Плановое время прилета в 20:40 25 декабря. Фактическое время прилета — 26 декабря 2023 года в 7:11. Причина — метеоусловия аэропорта Сургут», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта Рощино. В воздушной гавани Сургута работает оперативный штаб, усилена смена аэродромной службы, а также подготовлена к работе вся необходимая техника.

Днем 25 декабря из-за сложных метеоусловий были задержаны все рейсы из сургутского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло позже полеты возобновились.

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Из-за ледяного дождя из аэропорта Сургута (ХМАО) в Тюмень не может вылететь рейс авиакомпании Utair. Задержка составляет более 10 часов. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень 25 декабря задержан. Плановое время прилета в 20:40 25 декабря. Фактическое время прилета — 26 декабря 2023 года в 7:11. Причина — метеоусловия аэропорта Сургут», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта Рощино. В воздушной гавани Сургута работает оперативный штаб, усилена смена аэродромной службы, а также подготовлена к работе вся необходимая техника. Днем 25 декабря из-за сложных метеоусловий были задержаны все рейсы из сургутского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло позже полеты возобновились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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