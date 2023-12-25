В аэропорту Сургута задержаны все авиарейсы, о чем свидетельствует информация на электронном табло аэровокзала. В объявлении на сайте сообщается, что самолеты не вылетают из-за замерзающих осадков — ледяного дождя.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями — замерзающие осадки — аэропорт Сургут работает по фактической погоде.В случае задержек авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно нормам», — указано в объявлении.
Время вылета указывается на электронном табло аэропорта. Также авиакомпании информируют об изменениях в расписании каждого пассажира индивидуально. Время вылета самолетов из Сургута будет зависеть от погоды.
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