В аэропорту Сургута задержаны все рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, пробка, ночь, дорога, автотранспорт
Вылет самолетов из сургута задерживают из-за погоды Фото:

В аэропорту Сургута задержаны все авиарейсы, о чем свидетельствует информация на электронном табло аэровокзала. В объявлении на сайте сообщается, что самолеты не вылетают из-за замерзающих осадков — ледяного дождя.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями — замерзающие осадки — аэропорт Сургут работает по фактической погоде.В случае задержек авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно нормам», — указано в объявлении.

Время вылета указывается на электронном табло аэропорта. Также авиакомпании информируют об изменениях в расписании каждого пассажира индивидуально. Время вылета самолетов из Сургута будет зависеть от погоды.

Онлайн-табло аэропорта Сургут
Онлайн-табло аэропорта Сургут

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Сургута задержаны все авиарейсы, о чем свидетельствует информация на электронном табло аэровокзала. В объявлении на сайте сообщается, что самолеты не вылетают из-за замерзающих осадков — ледяного дождя. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями — замерзающие осадки — аэропорт Сургут работает по фактической погоде.В случае задержек авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно нормам», — указано в объявлении. Время вылета указывается на электронном табло аэропорта. Также авиакомпании информируют об изменениях в расписании каждого пассажира индивидуально. Время вылета самолетов из Сургута будет зависеть от погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...