В аэропорту Сургута задержаны все рейсы. Скрин

25 декабря 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Вылет самолетов из сургута задерживают из-за погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Сургута задержаны все авиарейсы, о чем свидетельствует информация на электронном табло аэровокзала. В объявлении на сайте сообщается, что самолеты не вылетают из-за замерзающих осадков — ледяного дождя. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями — замерзающие осадки — аэропорт Сургут работает по фактической погоде.В случае задержек авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно нормам», — указано в объявлении. Время вылета указывается на электронном табло аэропорта. Также авиакомпании информируют об изменениях в расписании каждого пассажира индивидуально. Время вылета самолетов из Сургута будет зависеть от погоды. Онлайн-табло аэропорта Сургут Автор фото: URA.RU

В аэропорту Сургута задержаны все авиарейсы, о чем свидетельствует информация на электронном табло аэровокзала. В объявлении на сайте сообщается, что самолеты не вылетают из-за замерзающих осадков — ледяного дождя. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями — замерзающие осадки — аэропорт Сургут работает по фактической погоде.В случае задержек авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно нормам», — указано в объявлении. Время вылета указывается на электронном табло аэропорта. Также авиакомпании информируют об изменениях в расписании каждого пассажира индивидуально. Время вылета самолетов из Сургута будет зависеть от погоды.