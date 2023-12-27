Губернатор Вадим Шумков исполнит мечту девочки из ЛНР Фото: Виталий Страхов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков исполнит новогодние мечты детей с «Елки желаний» в Кремле. Одним из подарков станет сегвей (электрическое двухколесное транспортное средство — прим. ред.)., которая попросила на Новый год девочка из ЛНР. Об этом передает корреспондент из Москвы.

«Если дети просят, то это святое. Сегвей? Вообще не вопрос. Дети из Луганска намного скромнее наших. Все подарим до Нового года», — сказал Шумков, читая желание девятилетней девочки Екатерины из ЛНР. Также он отметил, что подшефную территорию уже отправил 400 подарков.

Также глава региона исполнит желание ребенка из социального звена. Трехлетняя девочка попросила его подарить детский спортивный комплекс. Сам Шумков признался, что в новом году мечтает о том, чтобы все было тихо и мирно. Губернатор хочет как Дед Мороз исполнить все желания, поспать и провести время с семьей.

Ранее URA.RU писало, что глава региона Вадим Шумков исполнил новогоднее желание курганской девочки. Школьнице из Катайского округа была передана система караоке, которую она загадала на «Елке губернатора». Также сообщалось, что Шумков лично поздравил с Новым годом школьницу, отец которой погиб на СВО.