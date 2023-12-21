21 декабря 2023

Губернатор Шумков поздравил с Новым годом школьницу, отец которой погиб на СВО. Видео

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Панельная дискуссия с участием Шумкова, Текслера и Якушева на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков пришел домой к девочке Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом первоклассницу и ее младшего брата, отец которых погиб на СВО. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале.

«Поздравил Веронику, которую провожал в школу 1 сентября, и ее младшего брата Матвея с наступающим Новым годом. Вместе с мамой Ксенией они обустраиваются в новой квартире. Попросил коллег отработать по благоустройству двора в следующем году. А также постараться лично поздравить ребятишек из других семей, чьи отцы погибли в период специальной военной операции», — написал Шумков.

Глава региона подарил девочке и маме детей цветы. Также он подарил им большой СПА-набор и игрушку в виде медведя. Ранее губернатор проводил Веронику на линейку 1 сентября. Тогда он подарил ей ноутбук для учебы.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом первоклассницу и ее младшего брата, отец которых погиб на СВО. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «Поздравил Веронику, которую провожал в школу 1 сентября, и ее младшего брата Матвея с наступающим Новым годом. Вместе с мамой Ксенией они обустраиваются в новой квартире. Попросил коллег отработать по благоустройству двора в следующем году. А также постараться лично поздравить ребятишек из других семей, чьи отцы погибли в период специальной военной операции», — написал Шумков. Глава региона подарил девочке и маме детей цветы. Также он подарил им большой СПА-набор и игрушку в виде медведя. Ранее губернатор проводил Веронику на линейку 1 сентября. Тогда он подарил ей ноутбук для учебы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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