Губернатор Шумков поздравил с Новым годом школьницу, отец которой погиб на СВО. Видео

22 декабря 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков пришел домой к девочке Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом первоклассницу и ее младшего брата, отец которых погиб на СВО. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «Поздравил Веронику, которую провожал в школу 1 сентября, и ее младшего брата Матвея с наступающим Новым годом. Вместе с мамой Ксенией они обустраиваются в новой квартире. Попросил коллег отработать по благоустройству двора в следующем году. А также постараться лично поздравить ребятишек из других семей, чьи отцы погибли в период специальной военной операции», — написал Шумков. Глава региона подарил девочке и маме детей цветы. Также он подарил им большой СПА-набор и игрушку в виде медведя. Ранее губернатор проводил Веронику на линейку 1 сентября. Тогда он подарил ей ноутбук для учебы.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом первоклассницу и ее младшего брата, отец которых погиб на СВО. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «Поздравил Веронику, которую провожал в школу 1 сентября, и ее младшего брата Матвея с наступающим Новым годом. Вместе с мамой Ксенией они обустраиваются в новой квартире. Попросил коллег отработать по благоустройству двора в следующем году. А также постараться лично поздравить ребятишек из других семей, чьи отцы погибли в период специальной военной операции», — написал Шумков. Глава региона подарил девочке и маме детей цветы. Также он подарил им большой СПА-набор и игрушку в виде медведя. Ранее губернатор проводил Веронику на линейку 1 сентября. Тогда он подарил ей ноутбук для учебы.