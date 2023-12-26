Губернатор Шумков исполнил новогоднее желание курганской школьницы. Фото

26 декабря 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков передал школьнице домашний караоке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьнице из Катайского округа Курганской области передали систему караоке от главы региона Вадима Шумкова. Шар с новогодним пожеланием девочки висел на «Елке губернатора», передает пресс-служба правительства области. «Как обещал, подарил Марии из Катайского округа домашний караоке. Веселые праздники теперь ждут всю большую семью», — Вадима Шумкова цитирует telegram-канал ведомства. Ежегодно в рамках акции «Елка губернатора» представители власти и бизнеса исполняют свыше 100 детских желаний. Ранее Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом курганскую первоклассницу и ее младшего брата, отец которых в зоне проведения спецоперации. По словам губернатора, главное для малышей — это любовь и внимание близких. Мария (в синем платье) вместе с сестрами поздравила жителей региона с наступающим Новым годом Фото: telegram-канал правительства Курганской области, https://t.me/kurganskayaobl/22153

Школьнице из Катайского округа Курганской области передали систему караоке от главы региона Вадима Шумкова. Шар с новогодним пожеланием девочки висел на «Елке губернатора», передает пресс-служба правительства области. «Как обещал, подарил Марии из Катайского округа домашний караоке. Веселые праздники теперь ждут всю большую семью», — Вадима Шумкова цитирует telegram-канал ведомства. Ежегодно в рамках акции «Елка губернатора» представители власти и бизнеса исполняют свыше 100 детских желаний. Ранее Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом курганскую первоклассницу и ее младшего брата, отец которых в зоне проведения спецоперации. По словам губернатора, главное для малышей — это любовь и внимание близких.