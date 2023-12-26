Губернатор Шумков исполнил новогоднее желание курганской школьницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков передал школьнице домашний караоке Фото:

Школьнице из Катайского округа Курганской области передали систему караоке от главы региона Вадима Шумкова. Шар с новогодним пожеланием девочки висел на «Елке губернатора», передает пресс-служба правительства области.

«Как обещал, подарил Марии из Катайского округа домашний караоке. Веселые праздники теперь ждут всю большую семью», — Вадима Шумкова цитирует telegram-канал ведомства.

Ежегодно в рамках акции «Елка губернатора» представители власти и бизнеса исполняют свыше 100 детских желаний. Ранее Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом курганскую первоклассницу и ее младшего брата, отец которых в зоне проведения спецоперации. По словам губернатора, главное для малышей — это любовь и внимание близких.

Мария (в синем платье) вместе с сестрами поздравила жителей региона с наступающим Новым годом
Мария (в синем платье) вместе с сестрами поздравила жителей региона с наступающим Новым годом
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьнице из Катайского округа Курганской области передали систему караоке от главы региона Вадима Шумкова. Шар с новогодним пожеланием девочки висел на «Елке губернатора», передает пресс-служба правительства области. «Как обещал, подарил Марии из Катайского округа домашний караоке. Веселые праздники теперь ждут всю большую семью», — Вадима Шумкова цитирует telegram-канал ведомства. Ежегодно в рамках акции «Елка губернатора» представители власти и бизнеса исполняют свыше 100 детских желаний. Ранее Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом курганскую первоклассницу и ее младшего брата, отец которых в зоне проведения спецоперации. По словам губернатора, главное для малышей — это любовь и внимание близких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...