В Новом Уренгое начали подготовку к сезону ремонта дорог. Скрин

Власти Нового Уренгоя объявили конкурс на ремонт дорог за 145 млн рублей

29 декабря 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

В Коротчаево два проезда отремонтируют за 145 миллионов рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс на поиск подрядчика по ремонту проездов на проспекте Мира. Информация об этом размещена на портале «Госзакупки». «Описание объекта закупки — выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Капитальный ремонт проездов по проспекту Мира, дома № 24, 26. Район Коротчаево“. Цена контракта — 145 миллионов 375 тысяч 451 рубль одна копейка», — сообщается в карточке закупки. Почти три миллиона рублей должны быть направлены на проведение проектных изысканий, остальные средства будут направлены на издержки по ремонту. Закупка размещена 29 декабря, последний день подачи заявок — 16 января 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что жители дома по адресу Губкина, 11 пожаловались мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову на пробки, возникающие при выезде из двора. Летом администрация планирует расширить внутриквартальные проезды. Закупка на ремонт проездов в Коротчаево Фото: скрин с портала «Госзакупки» — https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0190300010823001001#

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс на поиск подрядчика по ремонту проездов на проспекте Мира. Информация об этом размещена на портале «Госзакупки». «Описание объекта закупки — выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Капитальный ремонт проездов по проспекту Мира, дома № 24, 26. Район Коротчаево“. Цена контракта — 145 миллионов 375 тысяч 451 рубль одна копейка», — сообщается в карточке закупки. Почти три миллиона рублей должны быть направлены на проведение проектных изысканий, остальные средства будут направлены на издержки по ремонту. Закупка размещена 29 декабря, последний день подачи заявок — 16 января 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что жители дома по адресу Губкина, 11 пожаловались мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову на пробки, возникающие при выезде из двора. Летом администрация планирует расширить внутриквартальные проезды.