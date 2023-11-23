23 ноября 2023

Мэр Нового Уренгоя попросит сотрудников «Газпром» объезжать жилой квартал

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Андрей Воронов провел выездную встречу с жителями (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) жильцы дома по улице Губкина страдают от проезда автомобилей сотрудников филиала «Газпром Инвест» через жилые кварталы. На встрече с жителями мэр газовой столицы Андрей Воронов пообещал решить этот вопрос.

«В доме 11 по Губкина возникли вопросы по организации движения авто во дворе и проездах. Рядом активно застраивают микрорайон Романтиков, работает крупный офис. Обсудим с руководством „Газпром Инвест“ альтернативный объезд для сотрудников», — сообщил Андрей Воронов в своем telegram-канале.

Это решение Воронов предложил в качестве временной меры. Летом администрация планирует расширить внутриквартальные проезды, будет выполнен дополнительный въезд в микрорайон. На встрече обсуждались вопросы устройства детской площадки, установки «лежачих полицейских». Мэр дал поручение главному архитектору показать жильцам проект реконструкции микрорайона и учесть их пожелания.

Ранее URA.RU рассказало, что жильцы дома по адресу Губкина, 11 пожаловались мэру на большой поток автотранспорта в жилой внутриквартальной зоне. Жители дома переживали за безопасность детей, отметив, что водители не соблюдают скоростной режим в спальном районе.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) жильцы дома по улице Губкина страдают от проезда автомобилей сотрудников филиала «Газпром Инвест» через жилые кварталы. На встрече с жителями мэр газовой столицы Андрей Воронов пообещал решить этот вопрос. «В доме 11 по Губкина возникли вопросы по организации движения авто во дворе и проездах. Рядом активно застраивают микрорайон Романтиков, работает крупный офис. Обсудим с руководством „Газпром Инвест“ альтернативный объезд для сотрудников», — сообщил Андрей Воронов в своем telegram-канале. Это решение Воронов предложил в качестве временной меры. Летом администрация планирует расширить внутриквартальные проезды, будет выполнен дополнительный въезд в микрорайон. На встрече обсуждались вопросы устройства детской площадки, установки «лежачих полицейских». Мэр дал поручение главному архитектору показать жильцам проект реконструкции микрорайона и учесть их пожелания. Ранее URA.RU рассказало, что жильцы дома по адресу Губкина, 11 пожаловались мэру на большой поток автотранспорта в жилой внутриквартальной зоне. Жители дома переживали за безопасность детей, отметив, что водители не соблюдают скоростной режим в спальном районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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