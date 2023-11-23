Мэр Нового Уренгоя попросит сотрудников «Газпром» объезжать жилой квартал

24 ноября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов провел выездную встречу с жителями (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) жильцы дома по улице Губкина страдают от проезда автомобилей сотрудников филиала «Газпром Инвест» через жилые кварталы. На встрече с жителями мэр газовой столицы Андрей Воронов пообещал решить этот вопрос. «В доме 11 по Губкина возникли вопросы по организации движения авто во дворе и проездах. Рядом активно застраивают микрорайон Романтиков, работает крупный офис. Обсудим с руководством „Газпром Инвест“ альтернативный объезд для сотрудников», — сообщил Андрей Воронов в своем telegram-канале. Это решение Воронов предложил в качестве временной меры. Летом администрация планирует расширить внутриквартальные проезды, будет выполнен дополнительный въезд в микрорайон. На встрече обсуждались вопросы устройства детской площадки, установки «лежачих полицейских». Мэр дал поручение главному архитектору показать жильцам проект реконструкции микрорайона и учесть их пожелания. Ранее URA.RU рассказало, что жильцы дома по адресу Губкина, 11 пожаловались мэру на большой поток автотранспорта в жилой внутриквартальной зоне. Жители дома переживали за безопасность детей, отметив, что водители не соблюдают скоростной режим в спальном районе.

В Новом Уренгое (ЯНАО) жильцы дома по улице Губкина страдают от проезда автомобилей сотрудников филиала «Газпром Инвест» через жилые кварталы. На встрече с жителями мэр газовой столицы Андрей Воронов пообещал решить этот вопрос. «В доме 11 по Губкина возникли вопросы по организации движения авто во дворе и проездах. Рядом активно застраивают микрорайон Романтиков, работает крупный офис. Обсудим с руководством „Газпром Инвест“ альтернативный объезд для сотрудников», — сообщил Андрей Воронов в своем telegram-канале. Это решение Воронов предложил в качестве временной меры. Летом администрация планирует расширить внутриквартальные проезды, будет выполнен дополнительный въезд в микрорайон. На встрече обсуждались вопросы устройства детской площадки, установки «лежачих полицейских». Мэр дал поручение главному архитектору показать жильцам проект реконструкции микрорайона и учесть их пожелания. Ранее URA.RU рассказало, что жильцы дома по адресу Губкина, 11 пожаловались мэру на большой поток автотранспорта в жилой внутриквартальной зоне. Жители дома переживали за безопасность детей, отметив, что водители не соблюдают скоростной режим в спальном районе.