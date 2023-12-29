Первый замгубернатора ХМАО Шипилов привез в ДНР 17-метровую елку

29 декабря 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Из ХМАО в Макеевку передали 15 тысяч подарков и 17-метровую новогоднюю елку Фото: Георгий Бергал © URA.RU Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов по поручению главы региона Натальи Комаровой подарил Макеевке 17-метровую елку и грузовик елочных украшений. Также он передал детям 15 тысяч новогодних подарков от округа. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства ХМАО. «Планы 2024 год сейчас формируем, будем воплощать их. На сегодняшний день от губернатора Югры и от региона передано 15 тысяч подарков к Новому году — это лишь часть того участия, которое мы проявляем по отношению к жителям Макеевки», — процитировали Шипилова в публикации. В очередной визит зам губернатора передал новогодние подарки в Республиканский специализированный дом ребенка в Макеевке. Высота елки, которую политик привез из ХМАО, составляет 17 метров. Сама ель собирается из металлоконструкций, и будет установлена на одной из площадей города. Украшения для нее приехали в отдельном грузовике. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова исполнила новогоднее желание Никиты Трущенкова из Макеевки. Мальчику 1 января исполнится 12 лет, и гитара, которую передали первый заместитель главы региона Алексей Забозлаев и руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин, стала для него подарком от властей округа к двойному празднику.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов по поручению главы региона Натальи Комаровой подарил Макеевке 17-метровую елку и грузовик елочных украшений. Также он передал детям 15 тысяч новогодних подарков от округа. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства ХМАО. «Планы 2024 год сейчас формируем, будем воплощать их. На сегодняшний день от губернатора Югры и от региона передано 15 тысяч подарков к Новому году — это лишь часть того участия, которое мы проявляем по отношению к жителям Макеевки», — процитировали Шипилова в публикации. В очередной визит зам губернатора передал новогодние подарки в Республиканский специализированный дом ребенка в Макеевке. Высота елки, которую политик привез из ХМАО, составляет 17 метров. Сама ель собирается из металлоконструкций, и будет установлена на одной из площадей города. Украшения для нее приехали в отдельном грузовике. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова исполнила новогоднее желание Никиты Трущенкова из Макеевки. Мальчику 1 января исполнится 12 лет, и гитара, которую передали первый заместитель главы региона Алексей Забозлаев и руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин, стала для него подарком от властей округа к двойному празднику.