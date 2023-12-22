Губернатор ХМАО исполнила желание школьника из Макеевки

Губернатор Югры Наталья Комарова исполнила новогоднее желание Никиты Трущенкова из Макеевки. Мальчику 1 января исполнится 12 лет, и гитара, которую передали первый заместитель главы региона Алексей Забозлаев и руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин, стала для мальчика подарком от властей округа к двойному празднику. Об этом губернатор рассказала в своих соцсетях.
«Выполнила обещания, данные детям из Югры, Донецкой Народной Республики, — передала все подарки, загаданные участниками югорской „Елки желаний“. Накануне в Макеевке, нашем подшефном городе, заместители губернатора, которые работали там, передали от меня подарок Никите Трущенкову — гитару, о которой он мечтал. Первого января 2024 года Никите исполнится 12 лет — двойной праздник», — сообщила глава региона.
Комарова назвала Макеевку 23-м муниципалитетом Югры. Забозлаев и Уткин передали и другие подарки детям из ДНР, а они в ответ устроили югорчанам настоящий праздничный концерт. «Вместе с Никитой новогодние подарки от Югры и Свердловской области, вместе с которой мы работаем по соглашениям о сотрудничестве с Макеевкой, получили другие юные макеевчане», — добавила губернатор.
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