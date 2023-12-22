Губернатор ХМАО исполнила желание школьника из Макеевки

Губернатор ХМАО Комарова подарила мальчику из Макеевки гитару

22 декабря 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в акции «Елка желаний» (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова исполнила новогоднее желание Никиты Трущенкова из Макеевки. Мальчику 1 января исполнится 12 лет, и гитара, которую передали первый заместитель главы региона Алексей Забозлаев и руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин, стала для мальчика подарком от властей округа к двойному празднику. Об этом губернатор рассказала в своих соцсетях. «Выполнила обещания, данные детям из Югры, Донецкой Народной Республики, — передала все подарки, загаданные участниками югорской „Елки желаний“. Накануне в Макеевке, нашем подшефном городе, заместители губернатора, которые работали там, передали от меня подарок Никите Трущенкову — гитару, о которой он мечтал. Первого января 2024 года Никите исполнится 12 лет — двойной праздник», — сообщила глава региона. Комарова назвала Макеевку 23-м муниципалитетом Югры. Забозлаев и Уткин передали и другие подарки детям из ДНР, а они в ответ устроили югорчанам настоящий праздничный концерт. «Вместе с Никитой новогодние подарки от Югры и Свердловской области, вместе с которой мы работаем по соглашениям о сотрудничестве с Макеевкой, получили другие юные макеевчане», — добавила губернатор.

Губернатор Югры Наталья Комарова исполнила новогоднее желание Никиты Трущенкова из Макеевки. Мальчику 1 января исполнится 12 лет, и гитара, которую передали первый заместитель главы региона Алексей Забозлаев и руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин, стала для мальчика подарком от властей округа к двойному празднику. Об этом губернатор рассказала в своих соцсетях. «Выполнила обещания, данные детям из Югры, Донецкой Народной Республики, — передала все подарки, загаданные участниками югорской „Елки желаний“. Накануне в Макеевке, нашем подшефном городе, заместители губернатора, которые работали там, передали от меня подарок Никите Трущенкову — гитару, о которой он мечтал. Первого января 2024 года Никите исполнится 12 лет — двойной праздник», — сообщила глава региона. Комарова назвала Макеевку 23-м муниципалитетом Югры. Забозлаев и Уткин передали и другие подарки детям из ДНР, а они в ответ устроили югорчанам настоящий праздничный концерт. «Вместе с Никитой новогодние подарки от Югры и Свердловской области, вместе с которой мы работаем по соглашениям о сотрудничестве с Макеевкой, получили другие юные макеевчане», — добавила губернатор.