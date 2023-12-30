ГИБДД в ХМАО предупредила жителей о заторах на «трассе смерти»

30 декабря 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Водителей просят воздержаться от загородных поездок Фото: Илья Московец © URA.RU Введенные в Нефтеюганском районе ХМАО временные ограничения движения транспорта привели к затору на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, именуемой «трассой смерти» из-за большого числа смертельных ДТП. Об этом в соцсети сообщила районная Госавтоинспекция. «В связи с временным ограничением движения транспортных средств с 698 по 571 км автодороги Тюмень -Тобольск — Ханты-Мансийск образовался автомобильный затор», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей настоятельно просят отложить загородные поездки до улучшения погодных условий. Ограничения на данном участке трассы введены 29 декабря. Регион накрыл снегопад, метель, на автодорогах образовались заторы. Мера будет действовать до улучшения погодных условий.

Введенные в Нефтеюганском районе ХМАО временные ограничения движения транспорта привели к затору на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, именуемой «трассой смерти» из-за большого числа смертельных ДТП. Об этом в соцсети сообщила районная Госавтоинспекция. «В связи с временным ограничением движения транспортных средств с 698 по 571 км автодороги Тюмень -Тобольск — Ханты-Мансийск образовался автомобильный затор», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей настоятельно просят отложить загородные поездки до улучшения погодных условий. Ограничения на данном участке трассы введены 29 декабря. Регион накрыл снегопад, метель, на автодорогах образовались заторы. Мера будет действовать до улучшения погодных условий.