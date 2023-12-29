29 декабря 2023

На четырех участках трасс ХМАО продолжается ограничение движения из-за погоды

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , снег, грейдер, трасса, дорога, уборка снега
Трассы ХМАО перекрыты из-за снегопада Фото:

Из-за снегопада в ХМАО продолжается ограничение движения на четырех участках трасс для грузовых автомобилей и автобусов. Ограничения будут сняты, когда нормализуются погодные условия, сообщают в региональном ведомстве МЧС.

«Продолжают действовать временные ограничения движения, введенные в связи с ухудшением погодно-климатических условий (снегопад) для грузовых автомобилей и автобусов. <…> Ограничения введены до наступления благоприятных погодных условий и для расчистки и поддержания в проезжем состоянии дорожного полотна», — написали в telegram-канале ведомства.

Ограничения введены с 571-го по 697-й километр и с 712-го до 950-й километр трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Также движение ограничено до 38-го километра дороги «Подъезд к Сургуту» и до 72-го километра «Иртыш».

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Из-за снегопада в ХМАО продолжается ограничение движения на четырех участках трасс для грузовых автомобилей и автобусов. Ограничения будут сняты, когда нормализуются погодные условия, сообщают в региональном ведомстве МЧС. «Продолжают действовать временные ограничения движения, введенные в связи с ухудшением погодно-климатических условий (снегопад) для грузовых автомобилей и автобусов. <…> Ограничения введены до наступления благоприятных погодных условий и для расчистки и поддержания в проезжем состоянии дорожного полотна», — написали в telegram-канале ведомства. Ограничения введены с 571-го по 697-й километр и с 712-го до 950-й километр трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Также движение ограничено до 38-го километра дороги «Подъезд к Сургуту» и до 72-го километра «Иртыш».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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