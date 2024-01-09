В Свердловской области женщина замерзла насмерть

10 января 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Замерзающую женщину в 6:30 утра нашли случайные прохожие Фото: Илья Московец © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) ранним утром 8 января местные жители нашли во дворе дома №8 по улице Шестакова замерзшую женщину. Она еще подавала признаки жизни, поэтому ее занесли в подъезд, но спасти женщину не удалось. Сейчас полицейские ищут родственников погибшей, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Смерть не носит криминальный характер. Найти по горячим следам родственников женщины пока не удалось. Сыщики уголовного розыска продолжают поисковые мероприятия. Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Была одета в черные штаны, серую кофту на замке и черные ботинки», — рассказал полковник Горелых. Вскрытие показало, что женщина умерла от переохлаждения, добавляют в СУ СКР по Свердловской области. Ведомство ведет процессуальную проверку, по итогам которой примет решение.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) ранним утром 8 января местные жители нашли во дворе дома №8 по улице Шестакова замерзшую женщину. Она еще подавала признаки жизни, поэтому ее занесли в подъезд, но спасти женщину не удалось. Сейчас полицейские ищут родственников погибшей, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Смерть не носит криминальный характер. Найти по горячим следам родственников женщины пока не удалось. Сыщики уголовного розыска продолжают поисковые мероприятия. Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Была одета в черные штаны, серую кофту на замке и черные ботинки», — рассказал полковник Горелых. Вскрытие показало, что женщина умерла от переохлаждения, добавляют в СУ СКР по Свердловской области. Ведомство ведет процессуальную проверку, по итогам которой примет решение.