11 января 2024

Пермякам предложили чистить картошку за зарплату в 160 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, картофель, картошка
Обязанности заключаются в очистке и погрузке овощей Фото:

Жителям Пермского края предлагают поехать в Тульскую область и работать там на крупной овощной базе. Трудиться необходимо на очистке, сортировке и погрузке картофеля. За вахту в 60 смен обещают платить более 160 тысяч рублей.

«Работа для жителей Пермского края. На овощную базу в Тульской области требуются мужчины и женщины. Женщины oчищают кaртошку от гpязи, пeребирают, соpтируют, чиcтят oвoщи. Мужчины пoмoгают нa pазгрузке, пoгрузке, работают операторами на станке и упаковывают картошку в мешки. Метод работы вахтовый. Сроки вахты 45 и 60 смен. Зарплата за 60 смен составит более 160 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что работодатель за свой счет обязуется предоставить вахтовикам жилье в общежитии. Также рабочих будут бесплатно кормить дважды в день и оплатят им проезд до места трудоустройства и обратно. Среди требований к соискателям указаны трудолюбие и ответственность. Приветствуется опыт работы в данной сфере.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают трудиться вахтовым методом на складе в Москве. Там необходимо заниматься упаковкой апельсинов за зарплату в 240 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают поехать в Тульскую область и работать там на крупной овощной базе. Трудиться необходимо на очистке, сортировке и погрузке картофеля. За вахту в 60 смен обещают платить более 160 тысяч рублей. «Работа для жителей Пермского края. На овощную базу в Тульской области требуются мужчины и женщины. Женщины oчищают кaртошку от гpязи, пeребирают, соpтируют, чиcтят oвoщи. Мужчины пoмoгают нa pазгрузке, пoгрузке, работают операторами на станке и упаковывают картошку в мешки. Метод работы вахтовый. Сроки вахты 45 и 60 смен. Зарплата за 60 смен составит более 160 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что работодатель за свой счет обязуется предоставить вахтовикам жилье в общежитии. Также рабочих будут бесплатно кормить дважды в день и оплатят им проезд до места трудоустройства и обратно. Среди требований к соискателям указаны трудолюбие и ответственность. Приветствуется опыт работы в данной сфере. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают трудиться вахтовым методом на складе в Москве. Там необходимо заниматься упаковкой апельсинов за зарплату в 240 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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