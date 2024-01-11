Пермякам предложили чистить картошку за зарплату в 160 тысяч рублей

12 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Обязанности заключаются в очистке и погрузке овощей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Пермского края предлагают поехать в Тульскую область и работать там на крупной овощной базе. Трудиться необходимо на очистке, сортировке и погрузке картофеля. За вахту в 60 смен обещают платить более 160 тысяч рублей. «Работа для жителей Пермского края. На овощную базу в Тульской области требуются мужчины и женщины. Женщины oчищают кaртошку от гpязи, пeребирают, соpтируют, чиcтят oвoщи. Мужчины пoмoгают нa pазгрузке, пoгрузке, работают операторами на станке и упаковывают картошку в мешки. Метод работы вахтовый. Сроки вахты 45 и 60 смен. Зарплата за 60 смен составит более 160 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что работодатель за свой счет обязуется предоставить вахтовикам жилье в общежитии. Также рабочих будут бесплатно кормить дважды в день и оплатят им проезд до места трудоустройства и обратно. Среди требований к соискателям указаны трудолюбие и ответственность. Приветствуется опыт работы в данной сфере. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают трудиться вахтовым методом на складе в Москве. Там необходимо заниматься упаковкой апельсинов за зарплату в 240 тысяч рублей.

Жителям Пермского края предлагают поехать в Тульскую область и работать там на крупной овощной базе. Трудиться необходимо на очистке, сортировке и погрузке картофеля. За вахту в 60 смен обещают платить более 160 тысяч рублей. «Работа для жителей Пермского края. На овощную базу в Тульской области требуются мужчины и женщины. Женщины oчищают кaртошку от гpязи, пeребирают, соpтируют, чиcтят oвoщи. Мужчины пoмoгают нa pазгрузке, пoгрузке, работают операторами на станке и упаковывают картошку в мешки. Метод работы вахтовый. Сроки вахты 45 и 60 смен. Зарплата за 60 смен составит более 160 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что работодатель за свой счет обязуется предоставить вахтовикам жилье в общежитии. Также рабочих будут бесплатно кормить дважды в день и оплатят им проезд до места трудоустройства и обратно. Среди требований к соискателям указаны трудолюбие и ответственность. Приветствуется опыт работы в данной сфере. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают трудиться вахтовым методом на складе в Москве. Там необходимо заниматься упаковкой апельсинов за зарплату в 240 тысяч рублей.