Жители Екатеринбурга устроили давку в метро. Видео

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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, ожидание, чп, метро, толпа, коллапс
Давка в метро уральской столицы (Архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга устроили давку на станции метро «Площадь 1905 года». Толпы двигались из центра к местам посадки, чтобы разъехаться по домам после работы.

«Будьте аккуратны, не создавайте давку. Говорят, что вся суета в метро из-за новых турникетов. Правда или нет, но люди не понимают, куда карту прикладывать», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+», ссылаясь на своих читателей.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в метрополитен. «Окончание рабочего дня, все ломанулись в метро. Все работает штатно», — отметили в пресс-службе.

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Жители Екатеринбурга устроили давку на станции метро «Площадь 1905 года». Толпы двигались из центра к местам посадки, чтобы разъехаться по домам после работы. «Будьте аккуратны, не создавайте давку. Говорят, что вся суета в метро из-за новых турникетов. Правда или нет, но люди не понимают, куда карту прикладывать», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+», ссылаясь на своих читателей. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в метрополитен. «Окончание рабочего дня, все ломанулись в метро. Все работает штатно», — отметили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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