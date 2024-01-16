Давка в метро уральской столицы (Архивное фото)
Жители Екатеринбурга устроили давку на станции метро «Площадь 1905 года». Толпы двигались из центра к местам посадки, чтобы разъехаться по домам после работы.
«Будьте аккуратны, не создавайте давку. Говорят, что вся суета в метро из-за новых турникетов. Правда или нет, но люди не понимают, куда карту прикладывать», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+», ссылаясь на своих читателей.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в метрополитен. «Окончание рабочего дня, все ломанулись в метро. Все работает штатно», — отметили в пресс-службе.
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