Совместный проект властей Губахи и химзавода стал одним из лучших в стране

16 января 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Губахинцы реализовали муниципальный проект совместно с крупным заводом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Проект города Губаха Пермского края отмечен всероссийской муниципальной премией «Служение». Церемония награждения победителей и лауреатов премии проходит в Москве 16 января. Прямая трансляция мероприятия идет в соцсети «ВКонтакте». Губаха реализовала свой проект «Объединяя усилия — умножаем возможности» совместно с предприятием «Метафракс Кемикалс». Он «Служу России, служу Пермскому краю! Прежде всего выражаю слова благодарности нашему президенту за нашу великую страну, нашему губернатору Дмитрию Махонину. Пермский край, это сильная территория. Низкий поклон и слова благодарности всем жителям округа и труд коллективу губахинского „Метафракса“», — сказал во время награждения глава Губахи Николай Лазейкин. Также в число номинантов вошел проект туристического маршрута «Соляные столицы Прикамья» города Березники. Как и проект губахинцев, он занял второе место. Премия «Служение» проводится по поручению президента Владимиру Путина впервые. Предполагается, что мероприятие станет ежегодным.

Проект города Губаха Пермского края отмечен всероссийской муниципальной премией «Служение». Церемония награждения победителей и лауреатов премии проходит в Москве 16 января. Прямая трансляция мероприятия идет в соцсети «ВКонтакте». Губаха реализовала свой проект «Объединяя усилия — умножаем возможности» совместно с предприятием «Метафракс Кемикалс». Он «Служу России, служу Пермскому краю! Прежде всего выражаю слова благодарности нашему президенту за нашу великую страну, нашему губернатору Дмитрию Махонину. Пермский край, это сильная территория. Низкий поклон и слова благодарности всем жителям округа и труд коллективу губахинского „Метафракса“», — сказал во время награждения глава Губахи Николай Лазейкин. Также в число номинантов вошел проект туристического маршрута «Соляные столицы Прикамья» города Березники. Как и проект губахинцев, он занял второе место. Премия «Служение» проводится по поручению президента Владимиру Путина впервые. Предполагается, что мероприятие станет ежегодным.