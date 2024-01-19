Курганцы начали продавать талоны на прием к врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Предприимчивые шадринцы занимают все временные лоты на прием к врачам, а топом продают их по 200 рублей Фото:

В Шадринске Курганской области предприимчивые граждане начали предлагать горожанам купить талоны на прием к врачам-узким специалистам за 200 рублей. Объявления распространяют в местных пабликах и чатах, рассказала URA.RU жительница Шадринска. Пациентов, которые долгое время не могут записаться к специалистам, возмущает такая торговля.

«Жительница Шадринска предлагает талоны на прием к врачам. Пишет об этом во всех местных пабликах и чатах. Предлагает талоны к разным специалистам, в том числе детским: стоматологам, эндокринологам, офтальмологам. В личных сообщениях указывает, что готова продать по 200 рублей. Торгует с ноября», — рассказала собеседница агентства.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что администрации Шадринской городской больницы стало известно, что в социальных сетях некие лица продают талоны к узким специалистам. «Руководством учреждения незамедлительно была проведена проверка, в ходе которой установлено, что сотрудники учреждения не причастны к данной деятельности. Продажей талонов занимаются сторонние лица. При открытии записи на прием к врачу, данные лица, оперативно занимали все временные слоты и в последствии предлагали их купить желающим попасть на прием», — пояснили в ведомстве.

Учитывая гарантированное государством право граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, такая ситуация недопустима, подчеркнули в ведомстве. Правовую оценку этим действиям могут дать правоохранительные органы, куда могут обратиться пациенты, пострадавшие от действий данных граждан.

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В Шадринске Курганской области предприимчивые граждане начали предлагать горожанам купить талоны на прием к врачам-узким специалистам за 200 рублей. Объявления распространяют в местных пабликах и чатах, рассказала URA.RU жительница Шадринска. Пациентов, которые долгое время не могут записаться к специалистам, возмущает такая торговля. «Жительница Шадринска предлагает талоны на прием к врачам. Пишет об этом во всех местных пабликах и чатах. Предлагает талоны к разным специалистам, в том числе детским: стоматологам, эндокринологам, офтальмологам. В личных сообщениях указывает, что готова продать по 200 рублей. Торгует с ноября», — рассказала собеседница агентства. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что администрации Шадринской городской больницы стало известно, что в социальных сетях некие лица продают талоны к узким специалистам. «Руководством учреждения незамедлительно была проведена проверка, в ходе которой установлено, что сотрудники учреждения не причастны к данной деятельности. Продажей талонов занимаются сторонние лица. При открытии записи на прием к врачу, данные лица, оперативно занимали все временные слоты и в последствии предлагали их купить желающим попасть на прием», — пояснили в ведомстве. Учитывая гарантированное государством право граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, такая ситуация недопустима, подчеркнули в ведомстве. Правовую оценку этим действиям могут дать правоохранительные органы, куда могут обратиться пациенты, пострадавшие от действий данных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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