Курганцы начали продавать талоны на прием к врачам

19 января 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Предприимчивые шадринцы занимают все временные лоты на прием к врачам, а топом продают их по 200 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Шадринске Курганской области предприимчивые граждане начали предлагать горожанам купить талоны на прием к врачам-узким специалистам за 200 рублей. Объявления распространяют в местных пабликах и чатах, рассказала URA.RU жительница Шадринска. Пациентов, которые долгое время не могут записаться к специалистам, возмущает такая торговля. «Жительница Шадринска предлагает талоны на прием к врачам. Пишет об этом во всех местных пабликах и чатах. Предлагает талоны к разным специалистам, в том числе детским: стоматологам, эндокринологам, офтальмологам. В личных сообщениях указывает, что готова продать по 200 рублей. Торгует с ноября», — рассказала собеседница агентства. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что администрации Шадринской городской больницы стало известно, что в социальных сетях некие лица продают талоны к узким специалистам. «Руководством учреждения незамедлительно была проведена проверка, в ходе которой установлено, что сотрудники учреждения не причастны к данной деятельности. Продажей талонов занимаются сторонние лица. При открытии записи на прием к врачу, данные лица, оперативно занимали все временные слоты и в последствии предлагали их купить желающим попасть на прием», — пояснили в ведомстве. Учитывая гарантированное государством право граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, такая ситуация недопустима, подчеркнули в ведомстве. Правовую оценку этим действиям могут дать правоохранительные органы, куда могут обратиться пациенты, пострадавшие от действий данных граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске Курганской области предприимчивые граждане начали предлагать горожанам купить талоны на прием к врачам-узким специалистам за 200 рублей. Объявления распространяют в местных пабликах и чатах, рассказала URA.RU жительница Шадринска. Пациентов, которые долгое время не могут записаться к специалистам, возмущает такая торговля. «Жительница Шадринска предлагает талоны на прием к врачам. Пишет об этом во всех местных пабликах и чатах. Предлагает талоны к разным специалистам, в том числе детским: стоматологам, эндокринологам, офтальмологам. В личных сообщениях указывает, что готова продать по 200 рублей. Торгует с ноября», — рассказала собеседница агентства. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что администрации Шадринской городской больницы стало известно, что в социальных сетях некие лица продают талоны к узким специалистам. «Руководством учреждения незамедлительно была проведена проверка, в ходе которой установлено, что сотрудники учреждения не причастны к данной деятельности. Продажей талонов занимаются сторонние лица. При открытии записи на прием к врачу, данные лица, оперативно занимали все временные слоты и в последствии предлагали их купить желающим попасть на прием», — пояснили в ведомстве. Учитывая гарантированное государством право граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, такая ситуация недопустима, подчеркнули в ведомстве. Правовую оценку этим действиям могут дать правоохранительные органы, куда могут обратиться пациенты, пострадавшие от действий данных граждан.