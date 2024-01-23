23 января 2024

Подростки из Салехарда во время угона автомобиля были задержаны его хозяином

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, сугроб, колесо, внедорожник, кроссовер
В ЯНАО подростки решили покататься на автомобиле и получили уголовное дело (фото из архива) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) двое четырнадцатилетних подростков из окружной столицы решили покататься на чужом автомобиле, но были задержаны хозяином транспортного средства. Теперь на них заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Вечером 15 января два 14-летних подростка из Салехарда, находясь в городе Лабытнанги, заметили возле магазина автомобиль, хозяин которого оставил его незапертым с ключом в замке зажигания. Подростки завели автомобиль и начали движение, однако хозяин, заметив движение, сумел остановить подозреваемых», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело за угон автомобиля, без цели завладеть им, либо его частью. Уголовная ответственность по этой статье наступает с 14-летнего возраста, незадачливым угонщикам грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничение или лишение свободы. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а окончательное решение примет суд.

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В Лабытнанги (ЯНАО) двое четырнадцатилетних подростков из окружной столицы решили покататься на чужом автомобиле, но были задержаны хозяином транспортного средства. Теперь на них заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Вечером 15 января два 14-летних подростка из Салехарда, находясь в городе Лабытнанги, заметили возле магазина автомобиль, хозяин которого оставил его незапертым с ключом в замке зажигания. Подростки завели автомобиль и начали движение, однако хозяин, заметив движение, сумел остановить подозреваемых», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело за угон автомобиля, без цели завладеть им, либо его частью. Уголовная ответственность по этой статье наступает с 14-летнего возраста, незадачливым угонщикам грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничение или лишение свободы. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а окончательное решение примет суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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