Подростки из Салехарда во время угона автомобиля были задержаны его хозяином

24 января 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

В ЯНАО подростки решили покататься на автомобиле и получили уголовное дело (фото из архива) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) двое четырнадцатилетних подростков из окружной столицы решили покататься на чужом автомобиле, но были задержаны хозяином транспортного средства. Теперь на них заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Вечером 15 января два 14-летних подростка из Салехарда, находясь в городе Лабытнанги, заметили возле магазина автомобиль, хозяин которого оставил его незапертым с ключом в замке зажигания. Подростки завели автомобиль и начали движение, однако хозяин, заметив движение, сумел остановить подозреваемых», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело за угон автомобиля, без цели завладеть им, либо его частью. Уголовная ответственность по этой статье наступает с 14-летнего возраста, незадачливым угонщикам грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничение или лишение свободы. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а окончательное решение примет суд.

В Лабытнанги (ЯНАО) двое четырнадцатилетних подростков из окружной столицы решили покататься на чужом автомобиле, но были задержаны хозяином транспортного средства. Теперь на них заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Вечером 15 января два 14-летних подростка из Салехарда, находясь в городе Лабытнанги, заметили возле магазина автомобиль, хозяин которого оставил его незапертым с ключом в замке зажигания. Подростки завели автомобиль и начали движение, однако хозяин, заметив движение, сумел остановить подозреваемых», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело за угон автомобиля, без цели завладеть им, либо его частью. Уголовная ответственность по этой статье наступает с 14-летнего возраста, незадачливым угонщикам грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничение или лишение свободы. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а окончательное решение примет суд.