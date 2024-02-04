Компания депутата Прозорова выкупила бывшее здание детского центра на «курганской Рублевке». Скрин

Курганские власти продали бывшее здание детского центра поставщику медтехники

05 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Фирма депутата гордумы Олега Прозорова выкупила бывшее здание детского центра в Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания по продаже медтехники «Локсодонта», которой владеет депутат гордумы Кургана Олег Прозоров, выкупила за три миллиона рублей бывшее здание детского центра на «курганской Рублевке» в селе Кетово. Об этом сообщается на сайте торгов. «Объект недвижимого имущества: одноэтажное здание площадью 479,9 квадратных метров в селе Кетово, ул. Ленина, д. 131. Вид разрешенного использования: для размещения дома творчества. Победитель аукциона: ООО „Локсодонта“. Предложенная цена: 2 889 000 рублей», — говорится в результатах аукциона. В стоимость здания также вошел земельный участок площадью более двух тысяч квадратов. Ранее URA.RU писало, что власти продали бывший офис закрывшейся правительственной газеты на «курганской Рублевке». Здание, где располагалась редакция «Собеседник», было реализовано за 384 тысячи рублей. Здание обошлось фирме депутата Прозорова почти в три миллиона рублей Скрин: сайт «Торги ГИС»

Компания по продаже медтехники «Локсодонта», которой владеет депутат гордумы Кургана Олег Прозоров, выкупила за три миллиона рублей бывшее здание детского центра на «курганской Рублевке» в селе Кетово. Об этом сообщается на сайте торгов. «Объект недвижимого имущества: одноэтажное здание площадью 479,9 квадратных метров в селе Кетово, ул. Ленина, д. 131. Вид разрешенного использования: для размещения дома творчества. Победитель аукциона: ООО „Локсодонта“. Предложенная цена: 2 889 000 рублей», — говорится в результатах аукциона. В стоимость здания также вошел земельный участок площадью более двух тысяч квадратов. Ранее URA.RU писало, что власти продали бывший офис закрывшейся правительственной газеты на «курганской Рублевке». Здание, где располагалась редакция «Собеседник», было реализовано за 384 тысячи рублей.