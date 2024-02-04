Компания по продаже медтехники «Локсодонта», которой владеет депутат гордумы Кургана Олег Прозоров, выкупила за три миллиона рублей бывшее здание детского центра на «курганской Рублевке» в селе Кетово. Об этом сообщается на сайте торгов.
«Объект недвижимого имущества: одноэтажное здание площадью 479,9 квадратных метров в селе Кетово, ул. Ленина, д. 131. Вид разрешенного использования: для размещения дома творчества. Победитель аукциона: ООО „Локсодонта“. Предложенная цена: 2 889 000 рублей», — говорится в результатах аукциона. В стоимость здания также вошел земельный участок площадью более двух тысяч квадратов.
Ранее URA.RU писало, что власти продали бывший офис закрывшейся правительственной газеты на «курганской Рублевке». Здание, где располагалась редакция «Собеседник», было реализовано за 384 тысячи рублей.
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