27 декабря 2023

Офис закрывшейся газеты курганских властей выкупил частник. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Помещение бывшей газеты «Собеседник» продали за 384 тысячи рублей Фото:

В селе Кетово Курганской области частнику продали помещение в здании, где располагалась редакция газеты «Собеседник», ранее входившая в правительственный холдинг «Новый мир».

«Лот аукциона: нежилое помещение, расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Советская, д. 55. Победитель: Рявкина Ирина Викторовна. Предложение о цене: 384 000 рублей», — говорится в документе. По сведениям ЕГРН, стоимость помещения площадью 157,5 квадратов составляет более 2,5 млн рублей.

Газета «Собеседник», существовавшая под разными названиями с 1944 года, была закрыта 1 июля. Причиной ее ликвидации стала слабая востребованность и убыточность, сообщали в правительственном холдинге «Новый мир», в который входило издание. После закрытия издательский дом потерял право на газеты, а помещение было выставлено на торги.

Ранее URA.RU писало, что Курганские власти хотят продать бывшее помещение редакции газеты «Трибуна» в Альменево. Офис выставлен на приватизацию в связи с закрытием филиала правительственного медиахолдинга «Новый мир», сообщала директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. Однако в издательском доме URA.RU заявили, что газета продолжает работать, но в другом помещении.

В селе Кетово продали бывший офис закрывшейся газеты «Собеседник»
В селе Кетово продали бывший офис закрывшейся газеты «Собеседник»

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В селе Кетово Курганской области частнику продали помещение в здании, где располагалась редакция газеты «Собеседник», ранее входившая в правительственный холдинг «Новый мир». «Лот аукциона: нежилое помещение, расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Советская, д. 55. Победитель: Рявкина Ирина Викторовна. Предложение о цене: 384 000 рублей», — говорится в документе. По сведениям ЕГРН, стоимость помещения площадью 157,5 квадратов составляет более 2,5 млн рублей. Газета «Собеседник», существовавшая под разными названиями с 1944 года, была закрыта 1 июля. Причиной ее ликвидации стала слабая востребованность и убыточность, сообщали в правительственном холдинге «Новый мир», в который входило издание. После закрытия издательский дом потерял право на газеты, а помещение было выставлено на торги. Ранее URA.RU писало, что Курганские власти хотят продать бывшее помещение редакции газеты «Трибуна» в Альменево. Офис выставлен на приватизацию в связи с закрытием филиала правительственного медиахолдинга «Новый мир», сообщала директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. Однако в издательском доме URA.RU заявили, что газета продолжает работать, но в другом помещении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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