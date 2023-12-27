Офис закрывшейся газеты курганских властей выкупил частник. Скрин

28 декабря 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Помещение бывшей газеты «Собеседник» продали за 384 тысячи рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Кетово Курганской области частнику продали помещение в здании, где располагалась редакция газеты «Собеседник», ранее входившая в правительственный холдинг «Новый мир». «Лот аукциона: нежилое помещение, расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Советская, д. 55. Победитель: Рявкина Ирина Викторовна. Предложение о цене: 384 000 рублей», — говорится в документе. По сведениям ЕГРН, стоимость помещения площадью 157,5 квадратов составляет более 2,5 млн рублей. Газета «Собеседник», существовавшая под разными названиями с 1944 года, была закрыта 1 июля. Причиной ее ликвидации стала слабая востребованность и убыточность, сообщали в правительственном холдинге «Новый мир», в который входило издание. После закрытия издательский дом потерял право на газеты, а помещение было выставлено на торги. Ранее URA.RU писало, что Курганские власти хотят продать бывшее помещение редакции газеты «Трибуна» в Альменево. Офис выставлен на приватизацию в связи с закрытием филиала правительственного медиахолдинга «Новый мир», сообщала директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. Однако в издательском доме URA.RU заявили, что газета продолжает работать, но в другом помещении. В селе Кетово продали бывший офис закрывшейся газеты «Собеседник» Скрин: сайт «Торги ГИС»

В селе Кетово Курганской области частнику продали помещение в здании, где располагалась редакция газеты «Собеседник», ранее входившая в правительственный холдинг «Новый мир». «Лот аукциона: нежилое помещение, расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Советская, д. 55. Победитель: Рявкина Ирина Викторовна. Предложение о цене: 384 000 рублей», — говорится в документе. По сведениям ЕГРН, стоимость помещения площадью 157,5 квадратов составляет более 2,5 млн рублей. Газета «Собеседник», существовавшая под разными названиями с 1944 года, была закрыта 1 июля. Причиной ее ликвидации стала слабая востребованность и убыточность, сообщали в правительственном холдинге «Новый мир», в который входило издание. После закрытия издательский дом потерял право на газеты, а помещение было выставлено на торги. Ранее URA.RU писало, что Курганские власти хотят продать бывшее помещение редакции газеты «Трибуна» в Альменево. Офис выставлен на приватизацию в связи с закрытием филиала правительственного медиахолдинга «Новый мир», сообщала директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. Однако в издательском доме URA.RU заявили, что газета продолжает работать, но в другом помещении.