12 февраля 2024

Депутат Госдумы презентовал свердловчанам книгу для осмысления прошлого

Депутат Госдумы Крашенинников презентовал в Екатеринбурге новую книгу
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация книги Павла Крашенинникова в УрГЮУ. Екатеринбург, крашенинников павел
Новая книга Павла Крашенинникова стала пятой в серии о возникновении и развитии русского государства и права Фото:

Депутат Госдумы Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге новую книгу «Всадники Апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917-1922», в которой рассуждает о голоде, чуме, войне и терроре, которые пришли из-за слабого управления императора Николая II. Презентация прошла в Уральском государственном юридическом университете и собрала первых лиц региона, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«История тяжелая, но я считаю, мы имеем право знать, что происходило в нашей стране, какие были всадники Апокалипсиса. Иоанн Богослов все эти вещи достаточно подробно показал <…>. В книге я беру каждого всадника и посвящаю целый параграф. Начинается с мора, когда пришла испанка, затем война — как воевали Красная и Белая армии, за счет чего происходило озверение с той и другой стороны, голод — пик пришелся на 1920—1921 год, террор — как избавлялись от неугодных. По разным подсчетам от 20 до 24 млн наших сограждан стали жертвами этих четырех всадников Апокалипсиса», — отметил Крашенинников.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев посетить презентацию книги не смог, но записал видеообращение к гостям. В нем он заявил, что книга помогает осмыслить прошлое, осознать взаимосвязи, которые привели общество к катастрофе. «Особенно важно это понимать молодому поколению. Потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны. Рекомендую вам прочесть эту и другие книги авторского цикла Павла Владимировича. И давайте вместе беречь друг друга и нашу прекрасную Родину!» — заявил Владимир Якушев.

На встрече присутствовал его заместитель Борис Кириллов, а также председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Книга Павла Крашенинникова вышла в четырех тысячах экземпляров, помимо магазинов ее будут распространять в библиотеках.

Презентация книги Павла Крашенинникова в УрГЮУ. Екатеринбург
Фото:
Презентация книги Павла Крашенинникова в УрГЮУ. Екатеринбург
Фото:
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Депутат Госдумы Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге новую книгу «Всадники Апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917-1922», в которой рассуждает о голоде, чуме, войне и терроре, которые пришли из-за слабого управления императора Николая II. Презентация прошла в Уральском государственном юридическом университете и собрала первых лиц региона, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «История тяжелая, но я считаю, мы имеем право знать, что происходило в нашей стране, какие были всадники Апокалипсиса. Иоанн Богослов все эти вещи достаточно подробно показал <…>. В книге я беру каждого всадника и посвящаю целый параграф. Начинается с мора, когда пришла испанка, затем война — как воевали Красная и Белая армии, за счет чего происходило озверение с той и другой стороны, голод — пик пришелся на 1920—1921 год, террор — как избавлялись от неугодных. По разным подсчетам от 20 до 24 млн наших сограждан стали жертвами этих четырех всадников Апокалипсиса», — отметил Крашенинников. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев посетить презентацию книги не смог, но записал видеообращение к гостям. В нем он заявил, что книга помогает осмыслить прошлое, осознать взаимосвязи, которые привели общество к катастрофе. «Особенно важно это понимать молодому поколению. Потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны. Рекомендую вам прочесть эту и другие книги авторского цикла Павла Владимировича. И давайте вместе беречь друг друга и нашу прекрасную Родину!» — заявил Владимир Якушев. На встрече присутствовал его заместитель Борис Кириллов, а также председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Книга Павла Крашенинникова вышла в четырех тысячах экземпляров, помимо магазинов ее будут распространять в библиотеках.
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