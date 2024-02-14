«Россети Тюмень» помогли довести до завершения банкротство тульского автодилера

Чтобы вернуть долг тюменским «Россетям», имущество банкрота пустят с молотка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Компания «Россети Тюмень» стала одним из ключевых фигурантов дела о банкротстве крупного тульского поставщика автомобилей и автосервисных услуг, работавшего, в том числе, с гигантами российского ТЭКа. О том, что дело против ООО «Нордтеко» завершено, сообщает агрегатор данных о бизнесе СБИС.

«Банкротное судебное дело А68-9617/2019, ответчик — ООО „Нордтеко“. Сумма иска — 18 млн рублей. В списке истцов — 22 компаний, среди которых предприятия ЯНАО, ХМАО, юга Тюменской области. В том числе в списке истцов фигурирует компания „Россети Тюмень“. Дело завершено, ответчик признан банкротом», — гласит информация в системе СБИС.

Известно, что дело было заведено еще в августе 2019 года. В течение нескольких лет тульская компания оспаривала факт своей несостоятельности. Однако, позже против «Нордтеко» выдвинули еще четыре аналогичных иска, общая сумма которых превысила 260 млн рублей.

По данным системы СБИС, ООО «Нордтеко» долгое время являлось одним из крупных подрядчиков нескольких десятков крупных компаний и муниципалитетов по всей России, в том числе и в Тюменской области. В частности, у компании в активе 21 исполненный контракт для АО «Транснефть — Сибирь», несколько выигранных торгов «дочек» «Газпрома» в ХМАО и ЯНАО. Также компания отметилась сотрудничеством с несколькими муниципалитетами и департаментами Югры.

Сообщается также, что обеспечить финансовые обязательства банкрота поможет продажа на аукционах имущества компании. В настоящий момент процесс реализации активов «Нордтеко» с молотка уже запущен. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени признали банкротом компанию, входящую в крупный холдинг.