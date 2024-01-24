Арбитражный суд Тюменской области принял решение о признании строительной компании «Энки Строй» банкротом. Об этом сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы региона.
«Арбитражным судом Тюменской области 17 января 2024 года вынесена резолютивная часть решения о признании общества с ограниченной ответственностью „Энки-Строй“ несостоятельным (банкротом). Рассмотрев в рамках дела отчет временного управляющего, суд признал общество банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в сообщении.
Система СБИС сообщает, что руководителем и учредителем «Энки Строй» является Идрис Келоев. Известно, что ранее он руководил еще несколькими компаниями, в том числе — ООО «Упрснабсбыт», соучредителем которой является экс-председатель совета директоров ARSIB Самвел Степанян. Ранее URA.RU рассказало о других банкротствах, связанных с топ-менеджментом «Арсиба».
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.