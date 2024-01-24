24 января 2024

В Тюмени признали банкротом строительную компанию, связанную с Арсибом. Скрин

Тюменский арбитражный суд признал банкротом ООО «Энки Строй»
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда западно-сибирского округа. Тюмень, арбитражный суд тюменской области
Арбитраж признал компанию банкротом после длительного наблюдения Фото:

Арбитражный суд Тюменской области принял решение о признании строительной компании «Энки Строй» банкротом. Об этом сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Арбитражным судом Тюменской области 17 января 2024 года вынесена резолютивная часть решения о признании общества с ограниченной ответственностью „Энки-Строй“ несостоятельным (банкротом). Рассмотрев в рамках дела отчет временного управляющего, суд признал общество банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Система СБИС сообщает, что руководителем и учредителем «Энки Строй» является Идрис Келоев. Известно, что ранее он руководил еще несколькими компаниями, в том числе — ООО «Упрснабсбыт», соучредителем которой является экс-председатель совета директоров ARSIB Самвел Степанян. Ранее URA.RU рассказало о других банкротствах, связанных с топ-менеджментом «Арсиба».

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Арбитражный суд Тюменской области принял решение о признании строительной компании «Энки Строй» банкротом. Об этом сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Арбитражным судом Тюменской области 17 января 2024 года вынесена резолютивная часть решения о признании общества с ограниченной ответственностью „Энки-Строй“ несостоятельным (банкротом). Рассмотрев в рамках дела отчет временного управляющего, суд признал общество банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в сообщении. Система СБИС сообщает, что руководителем и учредителем «Энки Строй» является Идрис Келоев. Известно, что ранее он руководил еще несколькими компаниями, в том числе — ООО «Упрснабсбыт», соучредителем которой является экс-председатель совета директоров ARSIB Самвел Степанян. Ранее URA.RU рассказало о других банкротствах, связанных с топ-менеджментом «Арсиба».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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